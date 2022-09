Una ex estrella de la NBA cambió su físico por completo y se lo adjudicó al “hot” yoga: “Inhala el futuro, exhala el pasado”

Joe Johnson utilizó la práctica del yoga para transformar su vida

Joe Jonhson fue uno de esos jugadores que llegó a convertirse en una figura de la NBA. Después de sus comienzos en Boston Celtics y varias temporadas en los Phoenix Suns, el salto lo dio una vez que llegó a los Atlanta Hawks. Ahí mostró todo su potencial anotador y llegó a participar en siete All Stars Games en la mejor liga de básquet del mundo.

Tras su retiro en 2018 luego de vestir la camiseta de Houston, Johnson volvió para un breve regreso durante 2021 en Boston donde disputó un sólo juego. Más allá de su trayectoria en la liga, los últimos tiempos han marcado un cambio radical en la vida del ex escolta. ¿La razón? Decidió emprender un nuevo camino, lo que le valió una transformación física de la mano del “hot” yoga.

Johnson conoció está práctica en 2009 también llamada Bikram yoga o yoga con calor cuando jugaba en gracias a Wally Blase. Por aquel entonces, Joe tenía problemas en su rodilla y también en el tendón de aquiles, entonces, el histórico entrenador físico que pasó por varias franquicias de la NBA le sugirió que se uniera a él y a su esposa en una sesión de hot yoga.

“Me enamoré de eso. Me dio la misma sensación que me da el baloncesto. El yoga con calor es tan desafiante... Cada vez que entro en esa habitación me siento humilde porque no importa lo bueno que seas, seguirá siendo difícil”, declaró. Una vez que se sumó a esta nueva disciplina, el oriundo de Arkansas lo practicaba durante los viajes con sus equipos y en la previa de los partidos.

Así está Joe Johnson después de una sesión de hot yoga (@isojoe)

Hasta que tomó la decisión y levantó su propia sala de esta especialidad del yoga en su casa de Little Rock. Además de eso, alquiló estudios en Atlanta con la intención de que, cada vez en mayor número, las personas pudieran conocer esta práctica que le cambió la vida. “Inhala el futuro, exhala el pasado”, mencionó Joe en una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es la metodología del hot yoga? Se trata de una variante de esta práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, en la que se realizan una serie de posturas y ejercicios de respiración en una sala a 40 grados de temperatura y con entre un 40 y un 50% de humedad. Entre los beneficios que encontró Johnson, particularmente para un atleta que tenía que jugar un promedio de siete meses al año en la NBA era que permite la “prevención de lesiones, la pérdida de peso y la desintoxicación de las malas toxinas del cuerpo”.

El ex jugador de los Hawks abrió un local en la ciudad de Atlanta llamado Iso Yoga y planea abrir tiendas similares en otros lugares donde jugó en la NBA, ya sea Miami o Nueva York, teniendo en cuenta que él fue parte de los Brooklyn Nets desde 2012 hasta 2016.

“¡Yoga! No solo cambia la forma en que vemos las cosas, transforma a la persona que las ve”, escribió Johnson en sus redes sociales para marcar su amor por su práctica. Hay que recordar que además de ser una figura de la NBA, Joe también se consagró campeón del formato Big 3, un torneo de tres contra tres que sumó a ex jugadores de la liga con varias celebridades en un tour por diferentes ciudades de Estados Unidos.

