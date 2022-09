Manu Ginóbili compartió el álbum de fotos inéditas de su carrera y dejó un profundo mensaje antes de su ingreso al Salón de Fama

Los recuerdos de Manu en sus distintas etapas en el básquet

En el 2 de abril de 2022 se hizo oficial que Emanuel Ginóbili será incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. En su primer año de elegibilidad, el ex jugador de los San Antonio Spurs logró acceder al prestigioso grupo de basquetbolistas que de alguna manera marcaron la historia del deporte y este sábado será la ceremonia formal para abrirle la puerta al argentino a tan selecto grupo. Lejos de olvidarse del camino recorrido, utilizó las redes sociales para enviar un profundo mensaje.

En tres publicaciones distintas, Manu explicó la razón por la que dividió los recuerdos de personas importantes que marcaron su largo y exitoso recorrido. “Considerando que durante mi discurso en el Salón de la Fama no voy a tener el tiempo suficiente, quiero aprovechar esta valiosa plataforma para agradecer a gente que fue muy importante en mi camino. Gracias por la paciencia”, redactó en el primero de sus posteos en su cuenta de Instagram.

En orden cronológico, inició por sus primeros lanzamientos en su Bahía Blanca natal. “Mis inicios en Argentina. En Bahiense: Papá, Alberto Antón, Guillermo Faure, Coco Carchini, Beto Salvucci y tantos otros que dejaron de lado muchísimas horas de descanso y tiempo familiar para dedicárselo al club y sus chicos. Fer Piña, Pantera, Michigan, Colamarino, más otros profes que tuve en mis primeros años. De todos aprendí y con todos me llevé muy bien. Luisito, Fede, Javi, Hernán M., Diego A., Ricky, Cecil, Seba, Fer T. y tantos otros por bancarse que las tirara todas y ser grandes compañeros”, arrancó.

Y siguió con sus siguientes clubes: “En Andino. Huevo (Sánchez) por confiar en mí, darme la primera oportunidad y por seguirme de cerca en todo este camino. Dani, GabyD, GabyR, Pancho, Pachi, Manu, Gustavo, Cacu y todos los que me ayudaron en mi primera etapa lejos de casa. Dentro y fuera de la cancha. A La Rioja entera por abrirme los brazos. En Estudiantes: Zeta por tu total seguridad en mi juego y darme rienda suelta para crecer, Sepo por pasármelas todas, Pancho, ladero y amigo, Gondo por ser un gran mentor y el primero en verme futuro NBA, Búho, Juan, Miguel, Chino, Hernán, Leo, Mauri, Nito, Stacey, Jorge y tantos otros que estuvieron cerca y me ayudaron en mi etapa de despegue. Por la amistad y tantos momentos lindos y divertidos. Qué bien la pasé jugando en mi casa con mi gente! Inolvidable!”.

El argentino fue seleccionado para integrar el selecto grupo del Salón de la Fama

A continuación, rememoró su paso por Europa previo al salto a San Antonio. “En Reggio Calabria. Gaetano por apostar fuerte en este ignoto argentino de 21 años, confiar en mí y ayudarme a crecer. Brent Scott por tu liderazgo, amistad y compañerismo, Puma (y Marina) por las constantes invitaciones a comer y ser il mio fratello in Italia, Cristiano gran amigo, Jeff, Sydney, Brian, Sandro, Franco, Sebastiano, Peter, Marc, Rino, Luca y el enorme Gustavo Tolotti, tipazo!! También Pasquale, Lillo, Max, Beppe, Mario y tantos amigos que me hicieron sentir un poquito todavía en casa a pesar de la distancia”, agregó.

Y añadió sobre su travesía por Italia: “En Bolonia. Gracias por hacerme entender la importancia de jugar en equipo y lo que se necesita para ganar. Hugo por tu generosidad abriendo las puertas de tu hogar, de tu familia, amigos y haciéndome todo más fácil. Fro, Marko, David, Matjaz, Antoine, Davide, Picchio, Rashard, Sani y más compañeros. También Silvano, Giordano, Lele, Fabio, Cuzzo y Jack. Todos son muy buenos. ¡Ganamos y nos reímos mucho! Fue un placer. ¡Los extraño chicos!”.

Luego de ser drafteado por los Spurs, inició una nueva carrera para el recuerdo. “Sobre mi carrera en San Antonio. 16 años juntos (en realidad 20 ahora). Tanta gente alrededor del equipo, entrenadores, entrenadores/fisios, medios de comunicación, gerentes de equipos, análisis y la oficina principal. Imposible mencionarlos a todos. Voy a nombrar bastantes y siempre olvidaré algunos. Lo siento por eso. Sobre Pop, TD y TP ustedes lo saben todo. Pero aprendí mucho y me encantó jugar con chicos como Matt, Bruce, Patty, Danny, Tiago, Boris, Sean, Rasho, Kawhi, Fin, Robert, DeJuan, Fabri, Bones, Kyle, George, LA, Beno, Richard, Malik, Jacque, Ime, Pau y muchos muchos más. ¡124 en total! Increíbles entrenadores asistentes que dedicaron mucho tiempo y energía a mi crecimiento y prepararme para juegos como Brett (horas y horas trabajando juntos), Bud, Chip, JB, Ettore, Will, Chad, Mike Brown, Becky, Coach New, PJ, Ime y más. También los coordinadores de vídeo que estaban a cargo trabajando conmigo. RC por venir a Australia en el ‘97 y ver algo en mí que no creía que tenía. Por estar siempre ahí. Entonces y ahora. Tom James, ¡eres el mejor! No puedo agradecerte lo suficiente por tu ayuda. Will Sevening, ¡pasamos tantas horas juntos en la sala de entrenamiento! ¡Tantas conversaciones divertidas! Brungy me volviste loco, pero te lo aprecié, Aod gracias por tu paciencia! Marilyn, Xavi, Falsone, Travis, PWest, Kelly, Phil, Bergie, Nixon, docs, etc... Gran gente para tener cerca. Siempre lo hiciste emocionante e interesante. La familia Holt y todo el grupo de propietarios por crear una organización tan increíble en una comunidad maravillosa y darle las herramientas para prosperar. A toda la ciudad de San Antonio, gracias por 20 años de inmenso amor”, concluyó.

LA GALERIA DE FOTOS DE GINÓBILI

Los primeros pasos de Ginóbili junto al básquet en Bahía Blanca (Foto: @manuginobili)

Una de las tantas cenas de los San Antonio Spurs (Foto: @manuginobili)

Manu conquistó cuatro anillos de la NBA con la franquicia texana (Foto: @manuginobili)

El día que tuvo la oportunidad de conocer a Barack Obama cuando todavía era presidente de los Estados Unidos (Foto: @manuginobili)

El paso de Ginóbili por Reggio Calabria, el primero en su camino europeo (Foto: @manuginobili)

Emanuel tuvo sus comienzos en Bahiense de su ciudad natal (Foto: @manuginobili)

La gran relación de Ginóbili con el plantel de San Antonio Spurs, en este caso jugando al bowling (Foto: @manuginobili)

Otra foto de sus largo camino en San Antonio (Foto: @manuginobili)

Los amigos de Bahía Blanca que quedaron para siempre en la vida de Manu (Foto: @manuginobili)

El día que salió campeón con la camiseta del Bologna de Italia (Foto: @manuginobili)

Su legado en la franquicia texana es intocable al ser parte del Big Three junto a Tony Parker y Tim Duncan (Foto: @manuginobili)

Manu vistió la camiseta de Andino antes de pasar a Estudiantes (Foto: @manuginobili)

El último club argentino de Ginóbili en Argentina (Foto: @manuginobili)

En San Antonio filmó varias publicidades para las marcas que sponsoreaban a la franquicia (Foto: @manuginobili)

Una vez más, siempre líder en cualquier camada de los Spurs que le tocó conformar (Foto: @manuginobili)

Los amigos de Bahía Blanca también fueron parte de los agradecimientos (Foto: @manuginobili)

Ginóbili en uno de los partidos en los que defendió la camiseta del Bologna (Foto: @manuginobili)

Manu en una de las tantas oportunidades que enfrentó a Los Ángeles Lakers (Foto: @manuginobili)

Las mejores amistades que le quedaron del Reggio Calabria (Foto: @manuginobili)

Emanuel, en el centro, con la dorsal número 6 (Foto: @manuginobili)

El paso por Italia fue fundamental para ser drafteado para jugar la NBA (Foto: @manuginobili)

