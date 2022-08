Lo que se sabe de Chicharito Hernández y su salida del Galaxy

Chicharito Hernández podría no renovar con el Galaxy (Foto: Jayne Kamin-Oncea-/ USA TODAY Sports)

Javier Chicharito Hernández ya se despidió de la posibilidad de viajar a Qatar 2022 con la Selección Mexicana, ahora su futuro en la MLS (Major League Soccer) podría cambiar pues un incierto rodea su carrera deportiva. Recientemente circuló la versión de que el delantero mexicano estaría por terminar su etapa en el conjunto de Los Ángeles Galaxy.

Aunque el mexicano está atravesando un buen momento con el equipo, incluso se ganó el gafete de capitán, su etapa en el fútbol norteamericano terminaría y se vería obligado a buscar un nuevo club para la próxima temporada o en un caso extremo, retirarse de las canchas.

Cabe recordar que el contrato de Hernández Balcázar terminará el próximo mes de diciembre de 2022 y hasta el momento poco se conoce de su renovación con el club angelino. Debido a que no se ha tratado el tema de la continuidad del Chicharito Hernández, diversos reportes indicaron que Greg Vanney, entrenador del Galaxy, ya no lo tendría contemplado para 2023 pues sus objetivos se concentrarían en otro jugador, según el portal Diario AS.

¿Por qué el Galaxy ya no renovaría a Chicharito Hernández?

Tanto la directiva del club como el cuerpo técnico buscarían a un ex jugador de la Champions League y así renovar la parte ofensiva del equipo y el jugador que reemplazaría al canterano de Chivas se trataría de Luis Suárez. Aunque el uruguayo ya fichó con el Club Nacional para ésta temporada, el equipo de la MLS le lanzaría una oferta para llevárselo a Los Ángeles.

Al término de la temporada de verano 2022 daría inicio el mercado de fichajes y ahí el conjunto angelino se acercaría al jugador charrúa. Haría lo posible por llegar a un común acuerdo con Suárez para que deje la liga de su país de origen y tenga una etapa con la MLS.

Si se llegara a una negociación, en consecuencia, la directiva tendría que tomar decisiones en relación a la plantilla que tienen actualmente; debido a que Javier Hernández es uno de los mejores jugadores que ganan en el Galaxy, preferirían la negociación con Suárez en lugar del Chicharito Hernández. También Douglas Costa estaría en peligro de salir ya que ambos ocupan el puesto de delantero.

Luis Suárez podría llegar a la MLS si el Galaxy lo convence (Foto: EFE/ Atleticodemadrid.com)

Hasta el momento, el canterano de Chivas no ha expresado su opinión sobre los rumores que lo ponen fuera del Galaxy, pero según diversos reportes el mexicano tampoco estaría interesado en seguir con LA Galaxy.

Por su parte, el equipo tampoco ha dado a conocer mayor información al respecto, por lo que habría que esperar hasta el mercado de fichajes de 2023 para conocer qué pasará con el canterano del club Guadalajara.

¿Chicharito Hernández regresaría a Chivas?

Cuando el equipo tapatío experimentó una ausencia de figuras goleadoras, la afición pidió el regreso de Hernández Balcázar pues tenían la esperanza de que el Chicharito se retiraría en el club, pero en aquel momento no mostró interés por regresar a la Liga MX ya que estaba experimentando el veto de la Selección Mexicana de Gerardo Tata Martino.

Chicharito Hernández posó con Fernándo Beltrán e intercambiaron playeras previo a la Leagues Cup (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Pero después de competir en la Leagues Cup Showcase 2022 entre Chivas vs Galaxy, Javier Hernández se reencontró con la afición mexicana y dejó entrever su respeto a la institución que lo formó en el fútbol profesional, además de que lo calificó como un equipo grande.

A pesar de su admiración a Chivas, no quiso adelantarse a los hechos pues aseguró que el futuro era incierto, pero no negó que una segunda etapa con el equipo tapatío sería “lo mejor”.

SEGUIR LEYENDO: