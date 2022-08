Las duras sanciones para Tuchel y Conte tras su cruce en el partido entre Chelsea y Tottenham

*Así fue el altercado entre Tuchel y Conte

Este viernes se conocieron los castigos para Thomas Tuchel y Antonio Conte por el altercado que protagonizaron el fin de semana después del empate entre Chelsea y Tottenham por la segunda fecha de la Premier League. La escena que indignó a la Premier League no fue pasada por alto por la Federación Inglesa (FA).

El técnico de los Blues fue sancionado con un partido de suspensión y 35.000 libras de multa (unos USD 41.400). No obstante, el técnico germano podrá sentarse el domingo en el banquillo cuando su equipo juegue contra el Leeds, ya que el castigo no será aplicable hasta que sea publicado en su totalidad, con los motivos correspondientes.

Por su parte, el italiano fue multado con 15.000 libras (cerca de USD 18.000) después de que ambos técnicos admitieran haber tenido un comportamiento inadecuado tras el partido disputado en Stamford Bridge y que acabó con empate a dos goles. Los dos pueden recurrir estas sanciones.

Thomas Tuchel y Antonio Conte tuvieron que ser separados por los allí presentes (Reuters)

El primer choque se produjo después de que Conte celebrase el empate de Pierre-Emile Hojbjerg cerca de la zona técnica de Tuchel, lo que desencadenó la ira de este último. Después, ambos técnicos se enfrentaron de nuevo al darse la mano con agresividad y antes de encararse al término del partido. Los dos tuvieron que ser separados por sus respectivos equipos técnicos.

El árbitro del partido Anthony Taylor mostró una tarjeta roja a cada uno de ellos, lo que no calmó los ánimos, y los servicios de seguridad tuvieron que intervenir para separar a los jugadores y entrenadores de los dos equipos.

Ante la prensa, Tuchel declaró: “Pensé que cuando uno da la mano mira en los ojos al otro y Antonio tenía una opinión diferente. Estaba emocionado y feliz cuando nos empataron. Después me enojé un poco pero nada importante. No sé... ¿los dos recibimos tarjeta roja? Creo que no fuera necesaria pero muchas cosas no fueron necesarias hoy. Otra pobre decisión del árbitro. No hubo problema. Somos emocionales, es fútbol, lo amamos. No es necesario seguir comentando para seguir agrandando y agrandando el tema. Así es el juego, es la Premier League, lo amamos. Somos entrenadores emocionales a un lado de la cancha y eso es todo. Si nos cruzamos, nos cruzamos. Si no, no. No es un problema. Es un partido de fútbol muchachos, es entre hombres, entre dos competidores. Nada malo pasó”.

Por otro lado, Conte fue más breve a la hora de hablar sobre el conflicto. “No quiero comentar sobre la situación porque creo que no es lo más importante. Si existe un problema es entre él y yo. No para los demás. Insisto: hablemos del partido. No de la situación del final. Estamos acá para hablar sobre fútbol, no sobre un tema entre los entrenadores”.

