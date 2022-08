El fuerte careo entre Tuchel y Conte siguió en los micrófonos: qué dijeron sobre la pelea que protagonizaron en Chelsea-Tottenham

Thomas Tuchel dio su versiones de la pelea con Conte

El segunda fecha de la Premier League vivió un emocionante empate 2-2 entre el Chelsea y el Tottenham en Stamford Bridge. Más allá de los cuatro goles que existieron en el partido, todas las cámaras se concentraron en lo que fue el conflicto entre Thomas Tuchel y Antonio Conte. Ambos entrenadores se gritaron los goles de sus respectivos equipos y terminaron viendo la roja directa por parte del árbitro Anthony Taylor después del pitazo final.

Sin embargo, los dos protagonistas decidieron dejar el problema dentro del campo de juego y apenas tocaron el problema frente al micrófono de la transmisión oficial. “Pensé que cuando uno da la mano mira en los ojos al otro y Antonio tenía una opinión diferente. Estaba emocionado y feliz cuando nos empataron. Después me enojé un poco pero nada importante. No sé... ¿los dos recibimos tarjeta roja? Creo que no era necesaria pero muchas cosas no fueron necesarias hoy. Otra pobre decisión del árbitro”, arrancó el alemán.

Y agregó al respecto del tema: “No hubo problema. Somos emocionales, es fútbol, lo amamos. No es necesario seguir comentando para seguir agrandando y agrandando el tema. Así es el juego, es la Premier League, lo amamos. Somos entrenadores emocionales a un lado de la cancha y eso es todo. Si nos cruzamos, nos cruzamos. Si no, no. No es un problema. Es un partido de fútbol muchachos, es entre hombres, entre dos competidores. Nada malo pasó”.

La versión de Antonio Conte de su cruce con Thomas Tuchel

A la hora de entrar en detalles de lo que fue el partido, Tuchel se quejó de las anotaciones del oponente. “Ambos goles no deberían haber sido convalidados. Sólo un equipo merecía ganar, ese éramos nosotros. No sé cuántas faltas tácticas cometieron hoy Hojbjerg y Bentancur. ¿Desde cuándo podemos tirarnos del pelo en un partido de fútbol? Revisaron y no pasó nada, absolutamente ridículo”, concluyó Thomas en referencia a la infracción de Crisitan Romero sobre Marc Cucurella.

Por otro lado, Conte fue más breve a la hora de hablar sobre el conflicto. “No quiero comentar sobre la situación porque creo que no es lo más importante. Si existe un problema es entre él y yo. No para los demás. Insisto: hablemos del partido. No de la situación del final. Estamos acá para hablar sobre fútbol, no sobre un tema entre los entrenadores”, añadió el italiano en busca de charlar lo que fue el valioso punto que su Tottenham se llevó de la cancha del Chelsea en la última jugada.

