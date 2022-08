Por qué el Turco Mohamed rechazó regresar a la Liga MX

El Turco Mohamed rechazó ofertas de equipos de la Liga MX (Foto: REUTERS/Sergio Moraes)

Uno de los técnicos extranjeros que han tenido éxito en la Liga MX se trata de Antonio Turco Mohamed, el argentino ya fue campeón con diferentes clubes mexicanos, pero desde su salida de los Rayados de Monterrey en 2020 no ha vuelto al país.

A pesar de que diferentes equipos lo han buscado para hacerse de sus servicios, se ha negado a regresar. Recientemente en una entrevista con ESPN, el Turco Mohamed confesó el motivo por el cuál no ha querido volver al fútbol mexicano.

Aunque expresó el cariño que le tiene al país, aseguró que las ofertas que le llegaron -cuando se encontraba sin equipo- no le fueron atractivas o que no representaran un verdadero reto para salir campeón, así que ha tenido que rechazar las propuestas.

El "Turco" Mohamed se negó a regresar a la Liga MX (Foto: Getty Images)

Cuando terminó su etapa con el Atlético Mineiro de Brasil el pasado julio, afirmó que de inmediato recibió llamadas y entre ellas había algunas que le ofrecían volver a la Liga MX, pero que ninguna cumplió con los requisitos personales del ex futbolista.

Y es que de acuerdo con sus confesiones, ninguno “le movió el piso”; sin revelar qué equipos lo contactaron solo se limitó a apuntar que no tenía las ganas de trabajar en México.

“A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón. Apenas terminé de trabajar y tuve muchas ofertas de trabajo, pero no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso”.

El entrenador que convirtió en campeones por primera vez a los Xolos de Tijuana agregó que no solo clubes de la Liga MX se interesaron en él, sino que también de Chile lo intentaron fichar. En cuanto a su regreso a México no descartó la posibilidad de volver algún día, pero éste será cuando realmente quiera ir, es decir cuando él sienta la necesidad de trabajar con un proyecto convincente en la Primera División de México.

“No podía decir ‘este es un proyecto que me gusta’, no eran de Argentina, eran de Chile y México. Alguna posibilidad importante de México, queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme. Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá; mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo”, agregó.





*Información en desarrollo