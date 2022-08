Alex Albon se lanzó contra Checo Pérez y Red Bull por su rendimiento: “No hay mucha diferencia”

Alex Albon arremetió contra Checo Pérez y Red Bull por su rendimiento: “Sin mucha diferencia” (Fotos: Instagram @alexander_albon23 / @schecoperez)

El asiento de Red Bull como compañero de Max Verstappen ha sido uno de los más codiciados en los últimos años dentro de la Fórmula 1, pues hasta antes de la llegada de Checo Pérez, el lugar no tuvo un piloto seguro durante dos años y rotó entre dos juveniles de su academia de pilotos.

Pierre Gasly fue uno de los más aferrados al asiento mediáticamente, en especial tras haber sido relegado tras medio año irregular en el 2019. Le relevó Alexander Albon, quien mejoró los números y se ganó la temporada 2020 completa, pero para el 2021 terminó fuera de la alineación a cambio de Sergio.

Fue precisamente Alex quien de manera repentina se expresó sobre el tapatío y la decisión que tomó Red Bull hace dos años, cuando decidieron relegarlo como piloto reserva y firmar a Pérez, quien llegaba tras un año espectacular en Racing Point.

Alex Albon firmó con Williams en 2022 luego de un año como reserva de Red Bull (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

“Si miras las distancias que había entre Sergio y Max a principios del año pasado (2021), no había apenas diferencias si las comparamos con las mías”, explicó Alex Albon en entrevista con el portal Auto Motor und Sport. “Me criticaron mucho por mi rendimiento, pero no diría que el ascenso a Red Bull llegó demasiado pronto”, afirmó el británico de origen tailandés.

Esto debido a la especulación que giró a su alrededor por una posible llegada prematura a la escudería austriaca, pues cuando tomó el volante del RB15 apenas acumulaba seis meses de experiencia en la Fórmula 1.

“Eso sí, con la experiencia de hoy en día, todo hubiese sido muy distinto a lo de aquel entonces”

Alex Albon y Checo Pérez compitieron por un lugar en Red Bull durante el final de la temporada 2020 (Foto: EFE)

Y es que en el inicio de la temporada 2021, Checo Pérez experimentó algunas dificultades de adaptación en el auto, en especial durante las primeras cinco, las cuales parecían se habían resuelto en Azerbaiyán, donde consiguió su primer podio con Red Bull y que además fue victoria.

Luego de un bache de rendimiento a mitad de temporada, Sergio regresó a la consistencia en la recta final con tres podios consecutivos y confirmó que Red Bull había tomado la decisión correcta con su nombramiento, en especial tras su fuerte injerencia en el Campeonato de Pilotos a favor de Max Verstappen.

Respecto a las palabras de Albon y su pasado con Red Bull muy temprano en su carrera, este cuestionamiento adquirió mayor peso en la entrevista debido a las comparaciones con otros pilotos de su generación, pues compartió pista y experiencias con nombres como George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris e incluso Max Verstappen, quienes actualmente se encuentran en equipos superiores.

“Todos están en un nivel similar, pero con experiencias diferentes. Max tiene más carreras en la espalda. Está acostumbrado a conducir por la punta en un equipo superior. Charles también dio un gran paso este año. Luego está George peleando con Lewis. Eso es muy impresionante. Y luego está Lando, que conduce muy duro... Tienes que aceptar eso. Todo el mundo tiene la oportunidad de probarse a sí mismos. El mío llegó muy temprano en mi carrera”, sentenció respecto a la actualidad de los pilotos jóvenes.

De esta forma se volvió a levantar otra polémica alrededor de uno de los antecesores de Pérez en Red Bull, pues tras la fuerte presión mediática que ejerció Pierre Gasly para recuperar su asiento, ahora tocó el turno de Albon para recordar que su paso en Milton Keynes no fue mala a pesar de su inexperiencia.





