Checo Pérez insinuó que hay vida más allá de Red Bull

Checo Pérez se encuentra en su segunda temporada abordo de Red Bull, la mejor en cuestión de puntos de toda su carrera (Foto: REUTERS/Lisa Leutner)

La temporada 2022 de Fórmula 1 empezó con una fuerte representación de México en la categoría, pues luego de siete carreras y tras el triunfo de Sergio Pérez en Mónaco, el Mundial de Pilotos se estrechó a una diferencia de apenas 15 puntos entre el primer y tercer lugar.

Checo se había metido de lleno a la lucha por el campeonato por primera vez en su carrera e inmediatamente después se anunció su renovación de contrato hasta 2024, por lo que su futuro dentro de la categoría se aseguró con una de las escuderías más exitosas en la última década y la ilusión tricolor aumentó con un probable campeonato a futuro.

A pesar de que en reiteradas ocasiones el tapatío ha declarado que si no estuviera en un equipo candidato al título probablemente estaría fuera de la categoría, Checo Pérez ha sorprendido con las últimas declaraciones en las que pospuso el retiro junto a su familia e insinuó con vida más allá de Red Bull.

Checo Pérez tiene en Max Verstappen al coequipero más complicado de su carrera en la Fórmula 1 (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

“Todavía tengo contrato (con Red Bull) hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces”, explicó Sergio para Sport Bild. “Soy demasiado joven para eso y todavía me divierto demasiado. Incluso si el deporte toma mucho tiempo. Pero es así, la Fórmula 1 será tu vida. Y no puedes dejar eso atrás”, sentenció al respecto.

A pesar de esta afirmación, en la que dejó entrever que ante una oferta de un equipo competitivo no dudaría en seguir dentro de la máxima categoría, más allá de si es Red Bull o no, Checo fue claro y dijo que cuando llegue el momento del retiro, tampoco sería difícil para él.

Durante la plática con el diario alemán, le pidieron al mexicano que explicara por qué no sería difícil su retiro, a lo que contestó de la forma más mexicana:

“Los mejores momentos de mi vida no tienen nada que ver con las carreras. Por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Pero incluso las cosas simples significan mucho para mí. Si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, estos son momentos que no se viven en la Fórmula 1″

Sergio Pérez compite en la Fórmula 1 desde el 2011 de manera ininterrumpida (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Estas declaraciones de Sergio Pérez sirven para aclarar que sus palabras sobre un posible retiro si no estuviera en Red Bull no son por un hartazgo de la categoría o para estar con su familia de manera inmediata, pues todavía disfruta la F1 al máximo.

Lo que sí resaltó es que probablemente su continuidad solo se dará en un equipo candidato al título, única ambición que lo motiva cada fin de semana.

“No me imagino lo que debe ser celebrar un título. Eso es exactamente lo que me motiva. Si no estuviera en un auto tan superior, probablemente ya no estaría en este deporte”, explicó en la misma entrevista, luego de ser cuestionado sobre lo complicado que es vencer a Max Verstappen.

De acuerdo con Christian Horner, Max Verstappen y Checo Pérez conforman la dupla más completa y sólida que ha tenido al frente de Red Bul (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Lo que Checo Pérez necesita para vencer a Verstappen:

A la pregunta de si puede ser campeón del mundo, Sergio no lo dudó: “¡Definitivamente! Si todo está bien y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula 1″; sin embargo, dio los detalles que necesita para batir definitivamente a su compañero de equipo.

“A Max también (lo puedo vencer). Lo he demostrado varias veces esta temporada. Desafortunadamente eso no no te asegura el éxito. Max tiene una calidad increíble, es extremadamente bueno para su edad y tiene muy buenas sensaciones con el coche. Por eso la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar por delante de él. Se trata de consistencia. Distingue a un campeón”, sentenció al respecto.

