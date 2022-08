PSG cerró su cuarto fichaje, anunció que buscará sumar otros tres futbolistas y la continuidad de Mauro Icardi pende de un hilo

Renato Sanches se convirtió en el cuarto refuerzo del PSG (Foto: Reuters)

París Saint Germain continúa con su profundo proceso de renovación después de la gestión de Mauricio Pochettino. La nueva era se sostiene sobre tres pilares: el arribo de Luis Campos a la dirección deportiva, el fichaje de Christophe Galtier como nuevo entrenador y la renovación de contrato de Kylian Mbappé. Con esos tres motores, la entidad francesa continúa moldeando su plantilla a horas del estreno en la Ligue 1 y confirmó el desembarcó de su cuarto refuerzo: el mediocampista Renato Sanches.

Si bien desde el club todavía no se lanzó la comunicación oficial, fue el propio DT en conferencia de prensa el encargado de dar a conocer la noticia: “Llegará esta tarde. Es un jugador que tiene cualidades que otros no tienen, sobre todo si lo comparo con Marco (Verratti), Viti (Vitinha) o Danilo (Pereira). Este tipo de jugador es muy explosivo, con garra, con impacto. Tiene la habilidad de romper líneas y también atrapar tiros a la defensiva. Estaba la oportunidad en el mercado, un jugador que conoce tanto el campeonato de Francia como el altísimo nivel, es internacional. Estará atrasado en la preparación, tendrá que integrarse”.

Sanches es un mediocampista de 24 años pero con una amplia trayectoria, ya que desde sus inicios en Benfica llamó la atención de las principales potencias mundiales. Tenía apenas 18 cuando firmó con el Bayern Múnich alemán, después de ser clave también para alzar la primera Eurocopa de la historia de Portugal. Sin embargo, su nivel no fue el adecuado y recaló en el Lille tras una cesión en el Swansea de la Premier League. Recuperó su nivel, volvió a integrar el selecto grupo de jugadores top y tendrá una nueva chance de explotar su potencial en uno de las entidades más poderosas del planeta.

Sin embargo, el mercado para los parisinos no terminó con este cuarto refuerzo que se unirá a Vitinha (Porto), Hugo Ekitiké (Stade de Reims) y Nordi Mukiele (RB Leipzig). El entrenador ya separó a seis futbolistas desde que inició su mandato (Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha y Thilo Kehrer) pero también se filtró a la prensa que otras cinco estrellas tendrán escasos minutos con la flamante gestión y también podrían quedar marginadas si se concretan las negociaciones que están abiertas. Los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes (a punto de marcharse a Juventus) están dentro de esa situación.

Galtier confirmó en su conferencia de prensa que la intención es sumar tres futbolistas más: “Me preguntaste cuántos, te respondo tres. Después, sé la dificultad de la ventana de transferencia y no estamos aquí para apilar jugadores. Quiero una cierta cantidad de jugadores en mi plantilla y jugadores que estén cerca en términos de nivel para tener una competencia sana. Si estos tres jugadores llegarán pronto, tarde o nunca, no lo sé. Pero sé que el club está haciendo todo lo posible para tener la mejor plantilla”.

Días atrás, el diario francés L’Equipe afirmó que el goleador argentino estuvo a punto de quedar afuera de la gira de pretemporada por Japón junto con Abdou Diallo e Idrissa Gueye. Finalmente viajó y también estuvo entre los convocados para la definición de la Supercopa de Francia ante Nantes el pasado domingo en Israel. Aunque allí se pudo ver otra decisión del entrenador: sin Kylian Mbappé, el tridente ofensivo con Lionel Messi y Neymar lo completó el español Pablo Sarabia recién retornado de un préstamo por el fútbol portugués. Y hay más, el primer cambio en ataque en el complemento fue el juvenil Arnaud Kalimuendo-Muinga antes que Icardi.

En esta lista de prioridades, para colmo, el delantero de 29 años debe tener en cuenta que una de las cuatro contrataciones del PSG para este proceso fue la de la promesa Ekitiké, un centro atacante de características similares a las de Icardi que no viajó a Israel porque acumulaba pocos entrenamientos con el plantel.

Con el mercado de pases abierto hasta el 1 de septiembre, está claro que uno de los tres futbolistas que pretende sumar Galtier en este mes deberá ser un delantero teniendo en cuenta que ya intentaron fichar sin suerte al italiano Gianluca Scamacca que finalmente se marchó al West Ham. También figuró en el radar Robert Lewandowski, pero emigró al Barcelona.

El detalle es que el ex goleador del Inter de Italia desembarcó en el 2019 al club francés y un año más tarde confirmó su estadía hasta junio del 2024. Luego de una temporada pasada con pocos goles y un escándalo mediático que incluso lo alejó de los entrenamientos por varios días, Icardi perdió consideración con el arribo de la nueva gestión y están dialogando para resolver su futuro aunque por el momento no hay interesados firmes para ficharlo más allá del rumor del Monza de Italia.

El entrenador ya anunció que su idea es la de trabajar con 23 futbolistas de campo y por eso ya separó a los mencionados seis jugadores en el inicio de su proceso. Lo que no significa que los que forman parte hoy en día de los trabajos con el plantel profesional vayan a quedarse. Más allá de la posible salida de Paredes a Juventus, en las próximas horas también se podría cerrar el arribo de Wijnaldum a Roma, mientras Gueye es seguido de cerca por Everton de Inglaterra y Kehrer por el Sevilla español.

La intención, según advirtió L’Equipe, es también la de contratar a otro centrocampista independientemente de la llegada de Sanches. “Al plantel le faltaba dimensión atlética en el mediocampo”, fue la observación que hicieron Campos y Galtier. Durante las últimas sonaron para esa zona del campo Seko Fofana (Lens) y Bernardo Silva (Manchester City), por lo que se decanta que Gueye, Paredes y Danilo Pereira tienen cada vez menos consideración en la planificación de Galtier que ya sumó para ese puesto a Vitinha y al flamante Sanches.

