Javier Aguirre confesó que no se arrepintió de dirigir Rayados pese a críticas

El club Monterrey no le tuvo paciencia a la gestión de Javier Aguirre luego del desempeño que mostró en el Mundial de Clubes 2021, por lo que meses posteriores fue despedido. A pesar de que el Vasco salió en medio de una campaña de desprecio protagonizada por la afición regiomontana, Javier no se arrepintió de haber vuelto a la Liga MX.

Su etapa al frente de los Rayados fue una más dentro de su carrera como director técnico, por lo que su estancia en el club regiomontano no le afectó pese a ser tan criticado por La Pandilla. Recientemente en una entrevista con Fox Sports Javier Aguirre reconoció su paso por Monterrey y qué se llevó en su regreso a la Liga MX después de haber estado ausente por dos décadas.

Lo primero que dejó en claro es que a pesar de las circunstancias en las que volvió, no se arrepintió de tomar el mando de Rayados pues aseguró que volver a la Liga MX le sirvió para ver el progreso del balompié mexicano, así que el haber aceptado el banquillo de Monterrey no fue una decisión que lo martirice.

“No, no me arrepentí en lo absoluto, comprobé en primera persona el nivel del fútbol mexicano; yo había estado fuera por muchos años, desde el 2001 no dirigía en la liga mexicana y vuelvo en el 2020 - 2021 y compruebo la evolución del fútbol mexicano”.





