Javier Aguirre salvó al Mallorca del descenso: cuarta ocasión que lo logra en el fútbol español

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca en España. Foto: @RCD_Mallorca

Luego de haber conseguido la permanencia del Mallorca en la máxima categoría del fútbol en España, Javier el Vasco Aguirre sumó su cuarta salvación con equipos de LaLiga. Con el campeonato ibérico ya finalizado, el mexicano al mando del conjunto bermellón decidió en la última jornada su destino, que fue favorable al vencer a Osasuna por marcador de dos goles por cero.

Aguirre llegó al cuadro mallorquín con nueve fechas por disputar cuando el equipo se ubicaba en la décima octava posición, en la zona de descenso. Finalmente, ya con la totalidad de partidos disputada, el Mallorca terminó en el décimo sexto puesto con 39 puntos. En la novena de duelos que el mexicano dirigió cosechó 13 unidades de 27 posibles, una efectividad del 48.1% que le alcanzó para cumplir el objetivo.

En declaraciones para la cadena Movistar Plus, el entrenador aseguró no sentirse incómodo cuando se le tacha de ser un bombero para los clubes que pelean la parte baja de las clasificaciones. “Para nada me molesta, se me ve como un entrenador apagafuegos y está bien. No todos pueden ser como Guardiola, Mourinho o Klopp que ganan títulos y títulos, hay otros que tenemos que poner esa otra parte”, sostuvo.

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca en España. Foto: @RCD_Mallorca

A lo conseguido con los isleños, se suma lo hecho anteriormente con Osasuna en el 2002, con Zaragoza en el 2010, y con el Espanyol de Barcelona en el 2012. La única ocasión que no pudo mantener la permanencia fue con el Deportivo Leganés en la temporada 2019-2020. También dirigió al Atlético de Madrid, equipo con el que no peleó las últimas posiciones.

Las salvaciones

Osasuna

Con los Rojillos fue quizá el periodo de mayor relevancia en el balompié español. Aguirre llegó al viejo continente a dirigir por primera vez con el Osasuna, equipo en el que se mantuvo por cuatro temporadas y al que llevó a disputar una final de la Copa del Rey (perdió contra el Real Betis) y obtener un histórico cuarto puesto al finalizar la temporada de 2005-2006. Salvó al equipo del descenso en su primer año.

Real Zaragoza

En 2010, el mexicano se unió a los Maños en una situación poco favorable. En aquella temporada el club marchaba último en la clasificación, pero para finales de campeonato lograron mantenerse en la primera división con una victoria en el último partido. El caso ha sido investigado por las autoridades españolas en sospecha de un amaño de partido, no obstante, estas mismas ya han determinado que no existió tal cosa.

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Atletico Madrid - Visit Mallorca Stadium, Palma, Spain - April 9, 2022 RCD Mallorca coach Javier Aguirre before the match REUTERS/Albert Gea

Espanyol de Barcelona

Con los Periquitos la historia fue parecida. La lucha por no descender no fue algo nuevo para Aguirre, quien sí logro el objetivo en los dos años que estuvo como entrenador. En su primera temporada incluso llegó a pelear por puestos de competencia en Europa tras una importante remontada de resultados. Estuvo de 2012 a 2014.

El descenso

Leganés

En 2019, Javier llegó con los Pepineros de nueva cuenta con la meta de salvar al equipo del descenso. Para mal registró del mexicano, esta vez no logró su cometido. Los dirigidos por Aguirre se aferraron a la primera división hasta la última jornada donde finalmente fue decidido su futuro. El entrenador y el Leganés decidieron no continuar con su relación luego de ello.

SEGUIR LEYENDO: