Kevin Magnussen reveló la sorprendente bienvenida que le dio Mick Schumacher cuando se sumó de apuro a la Fórmula 1

Kevin Magnussen y Mick Schumacher son muy buenos compañeros (@HaasF1Team)

Mick Schumacher tiene un aire de pulcritud y se muestra como uno de los pilotos más aplicados de la joven guardia de la Fórmula 1. Pero una graciosa anécdota reveló que el joven alemán también heredó de su padre el sentido del humor. Michael solía hacer bromas en los boxes y tenía una relación amena con sus colegas más allá de algún encontronazo en las pistas. El séptuple campeón mundial, que sigue luchando por su vida, más de una vez sorprendió con su gracia cuando fue entrevistado por los medios.

Su hijo varón creció en los autódromos y vio la forma de manejarse de su padre y su sentido del humor y un episodio reciente sirvió para comprobar que Mick también es burbujeante con sus colegas y le robó una sonrisa a su compañero de equipo en Haas, Kevin Magnussen, quien tuvo que reemplazar de buenas a primeras al ruso Nikita Mazepin, debido a que la Federación Internacional del Automóvil (FIA), le impidió a los pilotos rusos correr con licencia de su país en competiciones internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania.

Magnussen, que regresó a Haas, debió integrarse al equipo en los ensayos de pretemporada de Bahréin, reveló cómo fue la curiosa bienvenida de Schumacher a la escuadra estadounidense en el Autódromo Internacional de Sakhir. “Sus primeras palabras para mí fueron ‘¡chúpame las bolas!’”, confesó el danés a Sport Bild.

Mick Schumacher lidera un pelotón en Imola (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Schumacher hijo utilizó una frase del propio Magnussen para recibirlo. En el Gran Premio de Hungría de 2017, Magnussen sacó Nico Hülkenberg de la pista y el alemán se acercó al piloto de Haas en las ruedas de prensa posteriores a la carrera. Nico extendió la mano y dijo: “Una vez más, el piloto menos deportivo de la grilla”, pero antes de que pudiera terminar su frase, Magnussen lo miró y respondió “chúpame las bolas, cariño”.

Las palabras del escandinavo corrieron como reguero de pólvora en los boxes y, si bien Mick en ese momento estaba en la Fórmula 3, se enteró de la particular respuesta del que hoy es su compañero de equipo.

“Mick tiene un gran sentido del humor. Desde ese momento tuve claro que tendríamos una buena relación. Mick es extremadamente agradable y muy relajado. No finge y no es distante. Eso no es habitual entre los pilotos de F1. Lo respeto mucho”, aclaró Magnussen.

Kevin Magnussen sumó 15 puntos en las primeras cuatro carreras (REUTERS/Massimo Pinca)

Desde entonces, Magnussen y Schumacher se convirtieron en muy buenos compañeros de equipo y el danés se deshace en elogios. “Es un gran piloto. Muchos dicen que solo está en la F1 por su apellido. Eso no es cierto. Soportó la presión que conlleva su nombre y ha respondido”, sentenció. Kevin marcha décimo en el campeonato de Pilotos y sumó 15 puntos. En 2021, la escuadra Haas no sumó ninguna unidad. En tanto que Mick aún no pudo cosechar ningún tanto.

Cabe recordar que Schumacher tampoco tuvo una buena relación con Mazepin con quien llegó a tener encontronazos en la pista. Hubo una fuerte interna entre ambos y la serie “Drive to Survive” reveló cómo Dmitry Mazepin, el oligarca padre de Nikita, amenazó al jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, que si no le cambiaba el auto retiraba el apoyo comercial.

La invasión a Ucrania aceleró la salida de los rusos del team Haas, que hoy tiene un marco de armonía entre sus dos pilotos y además cuenta con un auto más competitivo con el motor de combustión provisto desde Maranello, pero también con un manto de sospecha por el uso de los mismos elementos por la filial que tiene en la fábrica de la Scuderia y por eso sus coches en 2022 se los conoce como los “Ferrari blancos”.

