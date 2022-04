Los experimentos de Mercedes para salir de su crisis en la Fórmula 1: por qué les cayeron mejor a George Russell que a Lewis Hamilton

Mercedes estrenó variantes aerodinámicas en Imola que Russell aprovechó más que Hamilton (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El cambio de reglamento técnico fue un barajar y dar de nuevo en la Fórmula 1. Los autos cambiaron su concepción aerodinámica en un 80 por ciento para 2022 y por caso, Mercedes, el equipo que viene de ganar ocho Campeonatos de Constructores de forma seguida, atraviesa una temporada en la que no pudo encontrarle la vuelta a su flamante coche, el W13, que por ahora le cayó mejor a su flamante piloto titular, George Russell, que su gran campeón, Lewis Hamilton, al que Toto Wolff, del jefe del equipo, le pidió perdón en vivo y en directo por darle un auto inmanejable.

En el presente ejercicio retornó luego de 40 años el sistema llamado efecto suelo, que implica que la carga aerodinámica (aditamentos para que haya un mejor flujo de aire) se focalice en la parte inferior para que el coche pueda ir pegado al piso. Solo tres equipos conocieron ese tipo de tecnología y con monopostos totalmente distintos: Ferrari, McLaren y Williams. El resto podría decirse que este año arrancó de cero en la Máxima.

Pero este nuevo camino fue anunciado en 2019 y las modificaciones eran para 2021, aunque se atrasaron un año por las complicaciones económicas de la pandemia de COVID-19. El efecto suelo trajo consigo consecuencias como el rebote en los autos debido al poco espacio que queda entre el chasis y el piso, por lo que la leve entrada de aire generó esa complicación. Quienes solucionaron ese tema están un paso adelante, pero no es el caso de Mercedes, que sigue ensayando variantes para salir adelante.

Nótese la inclinación en los extremos del alerón trasero del Mercedes (@MercedesAMGF1)

Hasta que no se solucione el efecto rebote, Mercedes no tiene planeado llevar desarrollos en su auto para las futuras carreras. Se especuló que podría ser en España, el 22 de mayo, pero debido al mal rendimiento el tema podría atrasarse. Este fin de semana en el Gran Premio de Emilia Romaña la escudería germana estrenó alternativas aerodinámicas para corregir los saltos de los autos en las rectas, novedades que le cayeron mejor a Russell que a Hamilton.

Según analizó Motorsport, Hamilton empleó el alerón trasero que presenta un recorte en el borde de salida del ala superior en la práctica número 1, mientras que Russell comenzó con la versión de mayor carga aerodinámica (un alerón sin ese corte) .

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, dijo que las diferencias entre los alerones eran finalmente muy pequeñas. “(Fue) una ligera diferencia, pero no tanto como para cambiar la forma en que los coches se comportan”, dijo. “Sólo tenemos a Lewis en un nivel ligeramente inferior al de George. Pero sólo estamos hablando de un par de km/h en las rectas”, agregó.

Las aletas en el Mercedes de George Russell (REUTERS/Massimo Pinca)

Las modificaciones incluyeron una ondulación más pronunciada en el piso, a la altura de donde terminan los pontones, elementos en los que Mercedes falló en su diseño para el inicio de esta temporada ya que su inclinación hacia el cockpit (el lugar donde va el piloto) implica un mal flujo de aire, turbulencia en las ruedas traseras y pérdida de tracción.

Además, se agregó una aleta a las dos existentes a la altura de donde comienza la trompa (también llamado morro) hacia el lado del cockpit. La inclusión de ese aditamento hizo que las otras dos aletas ya montadas en el chasis se desplazaran también hacia arriba.

Russell este domingo fue 4° y Hamilton, 13°, quien además terminó con una vuelta menos que le sacó el ganador en Imola, Max Verstappen (Red Bull), su gran rival en la lucha por el título en 2021 y actual campeón mundial. Lewis es séptimo en el campeonato y peleó por entrar entre los diez mejores el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, una posición inimaginable hasta el año pasado.

La inclinación en el piso que se nota del lado izquierdo de la imagen (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En tanto que Wolff, que también es accionista del equipo, reconoció: “Tengo que protegerlo a Hamilton. No se trata de su momento más bajo, lo que está abajo es el rendimiento del coche”. El austriaco team-manager en declaraciones recogidas por Marca, agregó: “Este tipo es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina y un equipo que le sostenga para demostrarlo. En cierto modo, es incluso irrelevante si llegas octavo, 12º ó 15º, no importa, todo está mal”.

Toto recordó que todos los grandes tuvieron momentos difíciles y que los superaron, y cree que Lewis, ganador 103 carreras, tendrá su oportunidad. “Va a ayudar al equipo a reaccionar y nos mantenemos unidos en los buenos y malos momentos. El domingo, ciertamente, fue un día muy malo”, aseguró.

Pero si de crisis de gigantes se trata, cabe recordar que Michael Schumacher tuvo una etapa en la que le costó ganar con Ferrari en su primer año en 1996, pero nunca fue superado por su compañero de equipo, por entonces Eddie Irvine, algo que sí pasa ahora con Russell sobre Hamilton.

El panorama es delicado a pesar de las 19 fechas que restan y el propio Hamilton tiró la toalla: “Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro. No hay duda de eso. Creo que el equipo está... esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos”.

En lo que va de 2022, Ferrari se mostró como el mejor equipo y con un motor a combustión que está un paso adelante del resto. Esto lo aprovechó Charles Leclerc para ganar dos carreras y liderar el campeonato. Su rival más fuerte es Verstappen, que venció en las otras dos competencias, pero tuvo dos abandonos por fallas mecánicas. En el último fin de semana Red Bull corrigió esos problemas y el neerlandés se llevó el triunfo. Muy lejos de esos rendimientos está Mercedes y Hamilton, en particular.

SEGUIR LEYENDO: