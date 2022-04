“El auto fue inmanejable”: el jefe de Mercedes le pidió perdón a Hamilton luego de una “carrera terrible” para el inglés

* El pedido de disculpas de Toto Wolff a Lewis Hamilton luego de la carrera

Ni el especialista más atinado pudo imaginarse el calvario que está atravesando Lewis Hamilton en esta temporada de la Fórmula 1 con un Mercedes W13 que no le responde al inglés y con el agravante de que luego de cuatro fechas se vio superado por su flamante compañero de equipo, George Russell. Este domingo el séptuple campeón mundial sufrió la carrera en el Gran Premio de Emilia Romaña corrida en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia, donde ganó Max Verstappen.

El inglés de 37 años no entró en el tercero y último corte clasificatorio al conseguir el 13° mejor tiempo. Luego en la carrera sprint resultó 14°, posición en la que largó en la carrera principal en la que peleó con pilotos de mitad del pelotón; en esta ocasión su rival fue Pierre Gasly (Alpha Tauri). Lewis apenas pudo culminar 13°, y en una escena imposible en 2021, Verstappen (su gran rival por el título el año pasado) le sacó una vuelta en el final.

En tanto que Russell terminó cuarto y dentro del total de giros. El joven que desde hace años integra la estructura de Mercedes y de hecho lo reemplazó a Hamilton a finales de 2020 cuando éste sufrió de COVID-19, en 2022 reemplazó a Valtteri Bottas y en el rendimiento global de estas primeras cuatro fechas logró mejores resultados: 4°, 5°, 3° y 4° contra 3°, 10°, 4° y 13° de Hamilton, cuyo único podio en el arranque disputado en Bahréin llegó por los retrasos de los pilotos de Red Bull.

En las buenas y en las malas, la selfie con Hamilton siempre está (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Si bien el W13 del team alemán no siguió la senda de sus antecesores que ganaron ocho Campeonatos de Constructores al hilo (algo inédito hasta 2021) ¿Puede haber tantas diferencias entre los dos coches? Puede pasar que el estilo de manejo de Hamilton no se adapte a este nuevo auto, pero también que el equipo no le entregue -dentro del difícil contexto- un coche que al menos le permita avanzar en el pelotón.

La merma en el rendimiento del monoposto de Lewis fue reconocida en público, en vivo y en directo por el jefe y accionista de la escudería alemana, Toto Wolff. Luego de la carrera, en la tradicional vuelta de honor que dan los corredores quienes reciben el saludo de los banderilleros y del público, el team-manager habló con Hamilton:

-Toto Wolff: “Lewis, hola, lo siento por lo que tuviste que manejar hoy, sé que este coche es inmanejable y no es lo que merecemos, los puntos y el resultado. Saldremos de esta, pero esta fue una carrera terrible”.

-Lewis Hamilton: “Sí, no te preocupes, Toto. Sigamos trabajando duro”.

-Toto Wolff: “Sí, nos recuperaremos de esta”.

Hamilton es séptimo en el campeonato (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El problema que planteó el auto de Mercedes en 2022 fue la concepción de los pontones, que son los elementos que van a los laterales de donde se ubica el piloto. Tienen una pronunciada ondulación y la entrada de aire no es buena y genera turbulencia en las ruedas traseras, pérdida de tracción y de velocidad. La merma con el flujo de aire acentuó el efecto rebote al que por ahora la escuadra germana no le encontró la vuelta. Se suma que Ferrari y Red Bull están un paso adelante, en especial el equipo italiano con su motor a combustión, que por ahora es el que mejor rendimiento tiene en la temporada.

No obstante, Russell sobrellevó mejor el panorama hasta ahora, aunque quedó claro que el equipo no le está entregando el mejor coche que puede a Hamilton y el testimonio de Wolff fue contundente. No fue un consuelo o pedido de disculpas de un ingeniero, sino del hombre más fuerte de la escudería germana.

Pero el tema no quedó ahí. Ya en los boxes, en las habituales ruedas de prensa obligatorias a las que acuden los corredores que no subieron al podio. Allí el inglés también dijo lo suyo en diálogo con DAZN F1.

Pregunta: “Hola Lewis, carrera difícil. Hemos visto que a pesar de que tu ritmo era superior al de Gasly, adelantar era muy difícil”.

Hamilton: “¿Cómo? ¿aunque el ritmo fuera qué...?”

Pregunta: “Sí, con Gasly, era difícil adelantar, cada vez que te acercabas parecía muy difícil”.

Hamilton: “Prácticamente imposible, desgraciadamente”

Pregunta: “¿Cómo te sientes con el coche, Lewis? Porque hemos escuchado por radio a Toto disculparse por el coche”

Hamilton: “Es duro, es duro”

Pregunta: “¿Y qué esperas para Miami?”

Hamilton: “No mucho”.

Hamilton hizo lo que pudo y fue 13° (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El británico siguió con la requisitoria con otros medios y afirmó que “al menos George (Russell) consiguió hoy algunos puntos para el equipo. Así que pido disculpas a todos por no haber podido hacerlo”.

“Creo que el equipo está... como he dicho, todo el mundo lo está sintiendo y todo el mundo está agachando la cabeza, dando lo mejor de sí”, dijo. “Así que no hay nadie que se esté rindiendo y todo el mundo está tratando de avanzar lo más rápido posible. Mañana estaré en la fábrica para trabajar con los chicos y ver qué podemos mejorar”, concluyó el inglés. Pasaron 18 carreras en las que no terminaba detrás de los diez primeros, desde Azerbaiyán 2021, sin contar su abandono en Italia tras el choque con Verstappen.

En sintonía con las limitaciones planteadas por Hamilton, su oponente por el puesto 12°, Gasly, al ser consultado si fue difícil contener al inglés, respondió: “Bueno, no diría que fue fácil, pero no fue muy difícil”.

En dos semanas Hamilton tendrá revancha en los Estados Unidos, en el estreno del Gran Premio de Miami. Aunque es poco probable que haya una mejora en el funcionamiento del auto. Sería en España, el 22 de mayo, donde Mercedes presentaría sus desarrollo en el auto.

