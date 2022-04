El cruce entre jefes de equipo de la Fórmula 1 que encendió la polémica de los “Ferrari blancos”

Mick Schumacher a bordo de su Haas, el equipo que pegó un sorpresivo salto de calidad en 2022 (REUTERS/Martin Keep)

Este fin de semana la Fórmula 1 disputará la cuarta fecha de la temporada con el Gran Premio de la Emilia Romaña en el mítico Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Cada vez que se corre en el histórico trazado es especial y ahora se sumó un ambiente espeso por la polémica de los “Ferrari blancos” que sigue elevando su temperatura. Se trata de los autos del equipo Haas que este año pegaron un salto de calidad y están bajo la lupa por la información que comparten con Ferrari, la escuadra que domina en el inicio del campeonato.

La Scuderia le provee de motores al team estadounidense, que tiene una filial en la fábrica del equipo italiano en Maranello, según reveló Motorsport. Luego de las fuertes declaraciones del director de McLaren, Andreas Seidl, que exigió que se prohíban ese tipo de sociedades, ahora habló Toto Wolff, jefe y accionista de Mercedes, que en las tres primeras carreras no peleó por la victoria, algo llamativo ya que se trata de la escuadra que ganó los Campeonatos de Constructores de 2014 a 2021.

“Creo que se necesita una reforma, porque queremos evitar este tipo de discusiones que tenemos ahora y la polémica de los últimos días o las últimas semanas. Todo el mundo merece tener un buen rendimiento, y la gente debe tener reconocimiento cuando ha hecho un buen trabajo”, afirmó Wolff en una serie de testimonios que también fueron recogidos por Motorsport.

“Pero algunos de los cambios de trabajo o de entidad en las mismas premisas solo están creando argumentos que no son necesarios para el deporte. En cuanto a nosotros, tuvimos el caso del túnel de viento con Aston Martin en el túnel de viento que teníamos hace dos años. Menuda tormenta de mierda se generó. Pero lo hemos estado gestionando con la máxima diligencia”, agregó.

De izquierda a derecha, Toto Wolff, Frederic Vasseur y Otmar Szafnauer (REUTERS/Martin Keep)

“Pero en el futuro, si tuviéramos que comprometer nuestra, digamos, capacidad de ingresos, debemos vigilarlo, porque ninguno de los equipos debería poder cooperar de la manera que estamos viendo hoy”, concluyó el team-manager austriaco.

Ferrari le provee de motores a Haas y a Alfa Romeo. En tanto que Mercedes hace lo propio con Aston Martin, McLaren y Williams. Aston Martin, además, le compra cajas de cambios y suspensión trasera a Mercedes, pero su director de rendimiento Tom McCullough, afirmó el mes pasado que “todo el paquete de radiadores y el lado de la refrigeración no es algo que nos cuenten. Honda les entrega impulsores a Red Bull y Alpha Tauri y Alpine usa fierros de Renault.

Seidl volvió a la carga y aseveró: “Para nosotros está claro que la F1 debería ser un campeonato de 10 constructores, u 11 ó 12, lo que significa que no debería haber ninguna transferencia de propiedad intelectual relacionada con el rendimiento principal. Lo máximo que se debe permitir compartir son las unidades de potencia y las partes internas de la caja de cambios. Eso es todo, no debería compartirse ninguna infraestructura, etc”.

“Cuando permites eso, también habrá transferencia en el lado del coche y sabemos por la FIA que es difícil de vigilar. Y si algo no es posible vigilarlo, se debe prohibir”, sentenció.

Guenther Steiner, el jefe del equipo Haas (REUTERS/Maxim Shemetov)

“Y se tiene que hacer por dos razones: porque hace que los equipos B sean demasiado competitivos en comparación con equipos como nosotros y, al mismo tiempo, porque los equipos A también se benefician de eso, lo que es aún más preocupante para nosotros”, justificó.

“Solo esperamos que con todo el diálogo que está habiendo con la F1, con la FIA y también entre varios equipos, finalmente veamos alguna acción en los próximos años para corregir esta situación”, planteó.

No obstante, no todos las escuderías comparten que las relaciones tengan que modificarse. El jefe de Alfa Romeo, Fred Vasseur, sostuvo que las normativas actuales son efectivas. “No estoy seguro de que tengamos que cambiar el reglamento, es exactamente la misma historia que el aspecto financiero: tenemos que aplicar las reglas”, esgrimió. “Y las reglas son lo suficientemente estrictas para que sea justo. Y si te basas en las reglas, está más que bien”.

“Por eso creo que estamos confiando en la FIA, porque tienen que hacer el trabajo de regulador y lo están haciendo, están en ello. Y para mí, está bien así”, destacó.

El director de McLaren, Andreas Seidl (REUTERS/Martin Keep)

Mientras que el director de Alpine, Otmar Szafnauer, se alineó con las declaraciones de Seidl de que la clave del asunto es que la FIA puede controlar adecuadamente cualquier transferencia de conocimiento entre equipos. “Estoy de acuerdo con Fred, en un mundo ideal, las reglas son bastante claras. La dificultad es vigilarlo”, indicó.

No obstante, reclamó más presencia del órgano rector, la Federación Internacional del Automóvil (FIA): “Si vigilar esas reglas es imposible, entonces creo que deberíamos cambiar las reglas que pueden ser vigiladas para que sea justo. Así que creo que hace falta más discusión con la FIA, y tal vez un poco de reforma en las reglas para que puedan ser controladas”

Aunque una de las voces más buscadas fue la del jefe de Haas, Gunther Steiner, que bajó los decibeles y sostuvo que, al final, lo único que importa es que la FIA está satisfecha con la relación de su equipo con Ferrari. Al ser consultado por las críticas de Seidl, de que las asociaciones entre equipos se limiten solo a la caja de cambios y el motor, Steiner expresó: “Sí, afortunadamente Andreas no dirige la FIA. Así que él puede sugerirlo, pero hay un gobierno establecido que definirá eso. A veces hay cosas en las reglas que si no te vienen bien, no puedes ir y cambiarlas”.

“Mercedes ha ganado el mundial ocho años seguidos, tenían un motor muy fuerte y bien por ellos, hicieron un buen trabajo. Pero nadie dijo ‘oh, ahora tenemos que cambiar la regla del motor, porque Mercedes lo está ganando todo”, reparó.

La largada en Melbourne, el circuito callejero australiano donde la F1 volvió tras tres años por la pandemia de COVID-19 (REUTERS/Loren Elliott)

“Hay un órgano de gobierno ahí. Y si ciertas personas creen que pueden cambiar todo solo con hablar, no creo que eso vaya a suceder”, terminó el máximo responsable de Haas cuyos autos fueron bautizados en el ambiente de la Máxima como los “Ferrari blancos”, por el funcionamiento que tuvieron en las tres primeras fechas.

En 2020 ocurrió algo similar con los “Mercedes Rosas”, como se los bautizó a los coches de Racing Point por su parecido con los monopostos alemanes. Luego de las denuncias de algunas escuderías, la FIA llevó a cabo una investigación en la que se constató que los conductos de frenos y eran iguales a las Flechas de Plata de 2019. El team inglés (hoy Aston Martin), fue sancionado con la quita de 15 puntos y 400 mil euros.

Uno de los pilotos de Haas, Kevin Magnussen, sumó 12 puntos y el team norteamericano se ubica séptimo en el Campeonato de Constructores, pero llegó a ubicarse tercero luego del arranque disputado en Bahréin. En 2021, la escudería terminó última, sin ninguna unidad con un auto poco competitivo que manejaron Mick Schumacher, que sigue este año, y Nikita Mazepin, que debió bajarse por las presiones internacionales a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y la sanción de la FIA para que los pilotos rusos corran con licencias de su país en eventos fiscalizados por el ente rector.

Luego de tres fechas, Ferrari es el equipo que marca el camino con dos triunfos de Charles Leclerc, en Bahréin y Australia. El monegasco lidera el Campeonato de Pilotos y la Scuderia el de Constructores. En la segunda carrera festejó Max Verstappen, con Red Bull.

Cabe recordar que este año la F1 estrenó un reglamento técnico que modificó de forma drástica la aerodinámica de los autos. En la carrera por quién tiene el mejor chasis y en especial sus pontones para permitir un perfecto flujo de aire, Ferrari puso primera, pero el diseño del auto Haas es diferente al de La Rossa. Por eso las suspicacias de que habría elementos internos a los coches que ambas escuadras estarían compartiendo.

