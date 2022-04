Show del Kun Agüero en Qatar: la broma a un taxista, la frase contra los que silban a Messi y el elogio futbolero a Morena Beltrán

El ex futbolista se quejó de la forma de manejar de los qataríes 3.

Aunque aún se encuentra asimilando su retiro del fútbol profesional producto de un problema cardíaco, Sergio Kun Agüero se muestra feliz y disfrutando de su nueva vida. El ex futbolista, que es uno de los invitados de lujo para el sorteo del Mundial de Qatar 2022, fiel a su estilo, divirtió a todos en una entrevista con ESPN al contar detalles de su relación con Lionel Messi y explicó cuál será su rol en la Copa del Mundo.

“Si alguien lo putea le voy a decir ‘callate la boca, vos’. ¿Qué chiflás vos? Andá a jugar”, soltó, sin pelos en la lengua, el hombre surgido de la cantera de Independiente. Ambos se conocen desde chicos, donde formaron un fuerte vínculo que aún perdura en el tiempo. Con la camiseta albiceleste juntos ganaron el Mundial Sub 20 de los Países Bajos en 2005, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa América de Brasil 2021.

Según su óptica, el presente de la Pulga en la Selección mutó considerablemente: “Hablo siempre con él de otras cosas, le pregunto cómo está. Está contento con la Selección, porque como todos, ese título que estábamos esperando, pero sobre todo él, dio un plus de alegría a todos. Sobre todo a él, que le sacó ese peso de tantos años de querer ganar un título con la Selección. Se nota en la cancha, en la gente, que disfruta mucho más. Eso te da un plus extra”.

“Yo veía que por ahí los comentarios de la gente y periodistas, y nosotros éramos pendejos… Era difícil. Y aunque no creas, molesta. Al jugar sentís esa presión de que están hablando de vos cosas malas. Pero después fuimos aprendiendo a convivir con eso, que no era lo habitual. En otros lados, con jugadores como él, no pasaba. Pero el argentino quiere ganar todo el tiempo, quiere más; y a veces, no se puede todo. Con él nos llevamos bien. Nos hemos peleado, peleas tontas, pero nos cagamos de risa”, rememoró Agüero al hablar de cuando se encontraban en el foco de las críticas.

El Kun contó detalles de cómo cambió el clima con la Pulga

Con una de sus típicas salidas, el goleador histórico del Manchester City comparó su vínculo con Messi con el de una pareja: “Nos llevamos bien, porque es como las parejas, porque uno es tranquilo y el otro es loco. Yo era el loco. Si los dos somos iguales, ponele que somos callados, somos los dos unos boludos mirándonos y qué decimos. Nos fuimos haciendo amigos, nos complementamos bien. También nos peleábamos, pero no me enojaba”.

En otro fragmento de la entrevista, el ex Independiente también se mostró al tanto de todo lo que pasa en los medios y elogió a la periodista Morena Beltrán por su nivel futbolístico: “Jugás bien me dijeron. Jugás bien... No sé, no te vi, pero me dijeron”. “Qué presión. Robé ahí con un buen pase que metí, pero nada más”, le contestó la cronista recordando su actuación en el partido televisivo con sus compañeros de programa.

Siempre con su humor característico, el Kun también le advirtió a los fanáticos albicelestes que tengan cuidado a la hora de subirse a un taxi en Qatar por su forma temeraria de manejar. “¿Cómo va a tocar bocina así? ¿Quién toca bocina en un hotel? ¡Mamá! Tengan cuidado los que vengan acá. Me agarró uno de los taxistas y le dije: ‘flaco, you are like a Hamilton (Tú eres como Hamilton). Me dijo que no conocía a Hamilton. ¿Qué sos, Vettel? No quiero chocar”, soltó entre risas mientras un vehículo interrumpía la nota.

El hombre con pasado en Atlético Madrid y Barcelona de España también aclaró que declinó el ofrecimiento de formar parte de la delegación oficial de Argentina en la Copa del Mundo, aunque recalcó que dirá presente en el máximo certamen futbolístico del planeta. “La invitación está, pero ya hablé. Hablé con Chiqui (Tapia) y fui claro. Mi idea es disfrutar y a Qatar voy a venir como hincha. Tengo muy buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico o con los chicos el día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esa manera. Es un rol diferente el que me piden y creo que no estoy para eso”, esbozó.

“Estoy disfrutando. No miro muchos partidos, eso sí. Pero estoy disfrutando, la verdad que sí. Desde los 5 años que empecé con la pelota, mi vida fue muy complicada en ese sentido. Desde que arranqué no paré, subí rápido las categorías. Me fui muy rápido de mi familia, fue todo de golpe. Y ahora vivo otra realidad, la cual antes no podía hacer. Puedo viajar sin importar si tengo que descansar para entrenar o qué comer. Estoy más liberado y lo estoy disfrutando. Después de lo que me pasó, lo disfruto de otra manera”, comentó sobre su nueva vida.

