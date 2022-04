Quiénes son las figuras del fútbol argentino que estarán en el sorteo del Mundial de Qatar

Sergio Agüero durante su llegada a Qatar

El seleccionado argentino conocerá a los tres rivales a los que enfrentará en la primera fase del Mundial de Qatar, con la expectativa de un posible cruce con Alemania en lo que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi. El sorteo se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, donde la delegación albiceleste llegó con el entusiasmo que despierta el invicto de 31 partidos de La Scaloneta.

La comitiva criolla llegó después de cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas en Guayaquil, tras igualar 1 a 1 con Ecuador. Con una escala en Madrid, el grupo liderado por Lionel Scaloni arribó al País del Golfo con la esperanza de evitar a una potencia del Bombo 2. El estratega que llevó al equipo nacional a ganar la última Copa América disputada en Brasil viajó con todo su cuerpo técnico y algunos dirigentes. Es decir que Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel y el preparador físico Luis Martín fueron los que estuvieron junto al DT.

Otras figuras de renombre que presenciarán el destino que le tocará a la Argentina son Javier Mascherano (a cargo de la Sub 20), Pablo Zabaleta, Javier Zanetti, Sergio Kun Agüero, Nery Pumpido, Maxi Rodríguez y Gonzalo Belloso (ex Secretario General Adjunto de Conmebol, hoy asesor estratégico de la FIFA dentro del fútbol sudamericano). Lionel Messi, en tanto, seguirá las acciones desde París, con el deseo de tener un sorteo favorable en lo que podría ser su quinta y última participación mundialista.

Pablo Aimar participó de los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006





Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia comandó el ala de los directivos y viajó junto a Luciano Nakis y Víctor Blanco, quienes participaron del Congreso que brindó la FIFA en el exótico destino asiático.

La selección argentina será cabeza de serie e integrará el Bombo 1 junto a Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El segundo bombo está encabezado por Alemania y la expectativa pasa por la posibilidad de un cruce con el tetracampeón y verdugo de la Albiceleste en las ediciones de Italia ´90, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En ese mismo bombo también están Países Bajos (otro rival que sacó a la Argentina en Francia 1998), Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Estados Unidos y Uruguay. El combinado charrúa es el único equipo de este copón que no podrá enfrentar a La Scaloneta por ser de la misma confederación.

En el bombo 3 estarán Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos y Senegal; mientras que en el bombo 4 se ubicarán Arabia Saudita, Ecuador (que tampoco será rival de la Argentina), Ghana, Canadá y Camerún. Las tres vacantes que restan saldrán de los repechajes: Perú enfrentará al vencedor del cruce que animarán Australia y Emiratos Árabes Unidos (EAU); Nueva Zelanda chocará frente a Costa Rica; y Gales buscará su boleto contra Escocia o Ucrania. Estos cruces se definirá entre el 13 y el 14 de junio, salvo el europeo que depende del conflicto bélico que se dio a partir de la invasión rusa en el este de Europa.

El criterio que utilizó la FIFA para la división de los bombos fue el ranking que tiene al seleccionado argentino -se ubica en la cuarta posición- por debajo de Brasil, Bélgica y Francia. El anfitrión, Qatar, será cabeza de serie del Grupo A y los otros siete seleccionados sortearán sus lugares entre el B y el H.

Lo más conveniente para el conjunto de Scaloni sería salir sorteado en los grupos B o C, ya que en caso de avanzar a los octavos de final, los rival saldrán de la zona que encabeza Qatar, un equipo de escala menor que la Argentina al que ya enfrentó en la Copa América de 2019. El sorteo comenzará con el Bombo 1 y se sacarán todas las bolillas de un cubículo antes de pasar al siguiente.

Europa es el continente con más plazas (13) y por este motivo cinco de los ocho grupos tendrán dos seleccionados de la UEFA. Este punto será interesante para la Scaloneta, ya que no será lo mismo afrontar la zona con dos adversarios del Viejo Continente (incluso un rival podría ser el que llegue desde el último repechaje.

El evento será conducido por Carli Lloyd (ex integrante del seleccionado estadounidense femenino), Jermaine Jenas (ex futbolista inglés) y Samantha Johnson (futbolista estadounidense). Los ex jugadores que ayudarán a sacar bolillas serán Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Irán), Bora Milutinovic (Serbia), Cafú (Brasil), Jay Jay Okocha (Nigeria), Lothar Matthaus (Alemania), Rabah Madjer (Argelia) y Tim Cahill (Australia).

El calendario con las fechas de cada partido recién se dará a conocer una vez que se haya asignado un estadio y un horario a los encuentros de cada una de las jornadas. El Mundial comenzará el 21 de noviembre y la fase de grupos durará 12 días, con cuatro encuentros por jornada.

Esta inédita edición de la Copa del Mundo, que terminará una semana antes de Navidad, tendrá un punto a favor para los 32 seleccionados y será la cercanía entre las ocho sedes. Los modernos estadios de Qatar están, como máximo, separados por 55 kilómetros de distancia y representa una preocupación menos para los entrenadores.

