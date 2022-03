El emotivo regalo que recibió el Perro Bermúdez al término del México vs El Salvador

(Foto: Facebook de Enrique Bermúdez)

Uno de los cronistas deportivos más reconocido por el público se trata de Enrique Bermúdez de la Serna. El experimentado narrador deportivo pondrá fin a las coberturas mundialistas para finalizar con una gira de despedida. Por ello, la Selección Mexicana le preparó un conmovedor regalo al Perro Bermúdez, quien estará próximo a dejar los micrófonos de la narración.

Al término del juego de México contra El Salvador en la cancha del Estadio Azteca, el Perro recibió un detalle por parte de los integrantes del Tri; le otorgaron una playera en nombre de todos los jugadores del equipo de Gerardo Tata Martino.

El jersey fue grabado con el número dorsal 12 y con el nombre del Perro Bermúdez. Se le regaló la camiseta con la que México juega de local, es decir la que es de color negro con rosa mexicano. Además se puede observar que la playera está firmada por todos los futbolistas del equipo nacional que clasificaron a Qatar 2022.

El "Perro" Bermúdez narró 11 Copas Mundiales y Qatar 2022 será la 12va (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Otro de los detalles a destacar es que la camiseta está enmarcada con un cristal y marco para colgarse en la pared a manera de diploma. A través de redes sociales el Perro Bermúdez compartió con sus seguidores el detalle que recibió por parte del Tri. Con un breve mensaje en Twitter mostró la emoción que le generó el presente:

“Gracias a todos mis brothers de @miseleccionmx por este detalle azo azo azo. Siempre ha sido un honor narrar al TRI ¡Nos vemos en #Qatar2022!”.

El Tri le regaló un jersey firmado al Perro Bermúdez por su retiro de las narraciones (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

Y es que el juego en el que el conjunto azteca consiguió su boleto para la Copa Mundial fue el último de las eliminatorias mundialistas que narró Enrique Bermúdez, pues anteriormente compartió en una cobertura de TUDN que con Qatar 2022 se despedirá de los mundiales y las coberturas de talla internacional.

Por ello arrancó con la llamada “gira de despedida” en la cual tendrá los micrófonos de su televisora para darle voz y acción a los juegos de la Selección Nacional y de las demás selecciones que competirán en esta edición mundialista.

El pasado juego de México vs Estados Unidos, el narrador de TUDN anunció su retiro por lo que Qatar 2022 será su último mundial que cubrirá. En aquella ocasión, el Perro Bermúdez mandó un mensaje a todo el público previo a que diera inicio el partido en contra de los estadounidenses.

El emblemático narrador de TUDN iniciará su gira de despedida en Qatar 2022 para despedirse de las coberturas mundialistas (Video: TUDN)

Con un emotivo discurso, el Perro agradeció a sus compañeros de trabajo, la empresa y en especial al público ya que fue parte de la cobertura de 11 Copas Mundiales, por lo que sumará una más para terminar con un total de 12 mundiales.

“Será la última Copa del Mundo que relataré y quero agradecer antes que nada al seños Jesucristo, a mi familia, a Leticia, Vadhir, Jordana; muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción. A mis compañeros, a las empresas Televisa Univisión y a ustedes, al público; sin el público no hubiera hecho absolutamente nada. A los que me han apoyado y también a mis detractores porque sus críticas han sido mis aciertos, gracias a todos”, dijo durante la cobertura de TUDN en el Estadio Azteca.





SEGUIR LEYENDO: