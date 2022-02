Leeds perdió 6-0 ante Liverpool y Bielsa se ofuscó con una pregunta: “¿Cómo no voy a cuestionar lo que estoy haciendo?”

*Lo mejor de la goleada 6-0 de Liverpool ante Leeds

El Liverpool aplastó este miércoles al Leeds por 6-0 en un partido correspondiente a la 19ª jornada de la Premier League, pendiente desde diciembre, y quedó apenas a tres puntos del líder, Manchester City. Por su parte, el equipo visitante se hundió aún más en la tabla y está cada vez más cerca de la zona de descenso.

Un doblete espectacular del atacante egipcio Mohamed Salah y otro tanto del defensa alemán de origen camerunés Joel Matip liquidaron en la primera mitad a un Leeds, que está luchando por la permanencia en la categoría de oro. En la segunda parte, el delantero senegalés Sadio Mané gritó dos goles y el neerlandés Virgil van Dijk estampó el sexto.

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y asumió toda la responsabilidad del pésimo momento de su equipo: “La única respuesta que puedo dar es que los jugadores dan su máximo. Lo pueden ver en la intensidad y todos los datos que salen en los partidos. Entonces, si un entrenador tiene esto a su disposición, el esfuerzo que da el equipo es muy claro que mi responsabilidad aumenta y no puedo redirigirla hacia ningún lado que no sea yo”.

Marcelo Bielsa atraviesa su peor campaña al frente del Leeds United (Reuters)

El argentino se molestó por una consulta sobre si no baraja la opción de cambiar su estilo ante este panorama en el que sus dirigidos son los más goleados del torneo y en los últimos cinco partidos han perdido cuatro y empatado el restante. “No sé si la pregunta sugiere si debo continuar con mi estilo de juego”, respondió el Loco, mientras que el periodista aclaró: “Sabemos que no te desviarás, pero debes estar preguntándote si puedes continuar ese estilo con estas derrota”.

Ante esto, Bielsa fue claro: “¿Cómo no voy a cuestionar lo que estoy haciendo? Por supuesto, me pregunto a mí mismo. Cuando te preguntas por qué están sucediendo las cosas, la pregunta es: no creo que el cambio de estilo ayude a lo que está sucediendo”. Algo similar le había sucedido el fin de semana ante la consulta sobre si estaba preocupado por el rendimiento de su equipo depsués de perder 4-2 contra el Manchester United.

Por otro lado, negó que los propietarios de Leeds le plantearon alguna duda con respecto a su rendimiento: “No específicamente, pero cuando un equipo pasamos por lo que estamos pasando solo se van a despertar dudas. No necesito que me den conclusiones sobre el resultado del equipo que dirijo”.

El club inglés ha recibido 56 goles en X partidos de la premier League, 16 en los últimos cuatro. Apenas ganó cinco encuentros en la temporada y está a tres unidades de la zona de descenso. El fin de semana chocará ante el Tottenham, de irregular presente, y de sumar podría complicarse aún más su panorama.

