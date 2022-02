“Día del Loco”: el mensaje de apoyo del Leeds a Marcelo Bielsa en su momento más crítico

Marcelo Bielsa camina por la cornisa: ¿seguirá en Leeds después de junio? (REUTERS/Craig Brough)

El Leeds United está transitando su peor momento desde que Marcelo Bielsa tomó las riendas del equipo. Los de Yorkshire del Oeste no encuentran el rumbo y llevan 11 derrotas, 8 empates y apenas 5 victorias en lo que va de la temporada de Premier League. Muchos creen que el entrenador argentino puede llegar a ser cesado en su cargo o ser removido al final de esta campaña. Sin embargo, desde la entidad blanca le brindaron un mensaje de apoyo.

Aprovechando el calendario (hoy es 22/2/2022), la cuenta oficial en español del Leeds hizo referencia al apodo del rosarino, que suele identificarse con el número 22. “¿Día del Loco? ¡Que se desate la locura total! En Bielsa creemos”, fue el mensaje quse se difundió en las redes sociales, con un dibujo de Marcelo sentado en la clásica conservadora.

Los dirigidos por Bielsa vienen de perder 4-2 con el Manchester United en condición de local y mañana visitarán Anfield para medirse con uno de los conjuntos más poderosos de suelo británico y el mundo: Liverpool. Antes de afrontar el choque pendiente por la Fecha 19 del certamen, el técnico se refirió al delicado presente que atraviesa su conjunto y lo que vendrá.

¿Cómo agradeció el apoyo recibido por el público? En conferencia, mencionó: “Lo agradezco. El público tiene más paciencia de la que merezco. En lo que tiene que ver con el equipo, creo que es un reconocimiento a lo que intenta conseguir aunque no lo logre. O es un reconocimiento a lo que merece conseguir y el esfuerzo que hace por lograrlo. La actitud del público es un ejemplo para nosotros porque quien más cree en nuestras posibilidades, es nuestro público”.

Respecto al último partido ante el United, valoró: “Creamos 8 opciones de gol y el rival también, pero ellos lograron el doble de goles que nosotros. Cuando analizo el comportamiento defensivo, me refiero a que la estructura que yo genero, ha recbido 50 goles en la temporada. Después hay que analizar por qué los hemos recibido, cuáles son los verdaderos motivos y cómo evitar que eso pase. Esa es mi función. Y cuando se ha jugado lo que se ha jugado de la liga y tenemos 50 goles en contra, las conclusiones son claras”.

E insistió con esta falencia que presenta su elenco: “Somos el segundo equipo que más goles recibió en la liga y tengo que rendir cuentas porque soy responsable de esa debilidad del equipo. En el partido contra Manchester no pudimos contar ni con (Kalvin) Phillips, ni Pascal Struijk, ni Robin Koch, que son los tres que asumen el rol de volante defensivo para formar el mediocampo. Eso no se resuelve con incorporaciones, porque si no deberíamos tener cuatro jugadores para cada puesto”. Elogió el trabajo de Adam Forshaw en el segundo tiempo frente a los Diablos Rojos y dejó entrever que será él quien actuará contra los Reds como inicial.

