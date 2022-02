En un partido alocado, Leeds perdió contra Manchester United y Bielsa se fastidió con un periodista: “Esa pregunta no tiene sentido”

En uno de los mejores partidos de la jornada 26 de la Premier League, Manchester United se impuso 4-2 en su visita a Leeds United y hundió así al conjunto dirigido por Marcelo Bielsa que sigue complicado con el descenso. En un partido plagado de goles, el cuadro visitante se había puesto en ventaja 2-0 en la primera mitad, pero en menos de dos minutos, el local se lo empató. Finalmente, los Reds Devils fueron los vencedores.

Los dirigidos por el alemán Ralf Rangnick llegaban a este duelo buscando cierta regularidad después de haberle ganado al Brighton And Hove la semana pasada y haber cortado con los dos empates de manera consecutivos que arrastraban frente a Burnley y Southampton. En la etapa inicial parecía que el equipo rojo había encontrado su mejor nivel y se fue al descanso con dos goles de ventaja gracias a los tantos de Harry Maguire, uno de los jugadores más criticados del plantel, y de Bruno Fernandes.

Pero en el segundo tiempo, el Leeds llegó al empate casi sin proponérselo. El español Rodrigo Moreno lanzó un centro largo desde la izquierda que se clavó en el segundo palo para sorpresa del arquero David de Gea para el 1-2. Apenas un minuto más tarde, el local volvió a anotar, esta vez tras una recuperación alta y una aparición por sorpresa de Raphinha.

En una ráfaga el cuadro de Bielsa estaba otra vez en partido y tuvo alguna chance para marcar gol más. Pero, el Manchester United pudo ahuyentar a los fantasmas y por las conquistas del brasileño Fred y del sueco Anthony Elanga, sobre el final, se quedó con la victoria por 4 a 2.

El entrenador argentino se mostró molesto después de la derrota 4-2 ante el Manchester United

Esta derrota significa un nuevo golpe para el Leeds, que después de haber protagonizado una gran campaña en la temporada pasada en la que estuvo cerca de clasificarse a un certamen internacional, en ésta no puede encaminarse. Son apenas cinco los triunfos acumulados en la Premier League para el conjunto de Bielsa que marcha 15º en la tabla y está a tan solo cinco puntos de la zona de descenso.

Al término del encuentro, el técnico argentino fue consultado por el mal momento de su equipo y se le preguntó si está “preocupado” por esta situación, algo que fastidió al Loco: “Esa es una pregunta que sinceramente no tiene ningún sentido. Porque, ¿alguien podría decirle que no me preocupa?”. En este sentido, continuó: “Es imposible no estar preocupado, nosotros recibimos 50 goles. ¿Le parece que puedo no estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?”.

El próximo miércoles Leeds visitará al Liverpool y el fin de semana recibirá en su casa al Tottenham, dos compromisos de riesgo para un equipo que de los últimos 10 partidos ganó apenas dos, perdió seis y recibió 30 tantos, una media de tres tantos por encuentro.

Por su parte, Manchester United se mantiene cuarto en la tabla, en zona de clasificación a la Champions League 2022/23 y el miércoles jugará como visitante su duelo ante Atlético de Madrid correspondiente a la ida de los octavos de final de este certamen. El fin de semana, será local ante el débil Watford en Old Trafford por la Premier League.

