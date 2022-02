Ocho operaciones, dos mil días de inactividad y una obsesión: Juan Martín del Potro, radiografía de su eterno resurgir

Juan Martín acumula 965 días sin acción oficial desde su lesión en el césped de Queen's (Foto: Del Potro oficial)

“Creo que lo más lindo es vivir ese proceso. Es recorrer el camino del sacrificio, de ver cada piedra que está adelante tuyo y buscarle la vuelta a esquivarla, saltarla o patearla para adelante”. Juan Martín del Potro convivía con un renacer de su carrera luego de atravesar un doloroso camino de lesiones en sus muñecas que lo habían alejado durante mucho tiempo de las canchas cuando pronunció aquella frase ante Infobae. El destino otra vez decidió ponerlo ante ese examen, el de las complicaciones de su cuerpo. Deambuló por la cornisa del retiro, pero se puso como objetivo terminar su vida deportiva en los courts como lo merecía. Y lo hará...

Pasaron 965 días desde su última vez con una raqueta en la mano de manera oficial. Dos años y siete meses. Pasaron, también, cuatro operaciones en la maldita rodilla derecha que se lesionó por primera vez hace más de 1200 días, cuando se cayó en un duelo ante Borna Coric por el Masters 1000 de Shanghai del 2018. La Torre probó con evitar los quirófanos en ese momento, pero unos pocos meses más tarde se resbaló durante el triunfo ante Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s y nunca más pudo volver.

El próximo martes 8 de febrero, a alrededor de las 20, uno de los tenistas más importantes de la historia del país estará nuevamente en acción para cumplir con su deseo de volver a jugar a pesar de las múltiples complicaciones. Su partido por la primera ronda del Argentina Open será especial, también, porque lleva 16 años sin disputar el mayor torneo del país: enfrentó a Juan Carlos Ferrero en el 2006 con tan solo 17 años y perdió en el debut.

Juan Martín del Potro volverá a la actividad en Buenos Aires el próximo martes (Foto: @delpotrojuan)

Su presencia en el court central del Lawn Tennis Club de Palermo para afrontar este ATP 250 será también su retorno a la actividad oficial en el país después de vencer al checo Radek Stepanek en septiembre del 2012 por el primer punto de las semifinales de Copa Davis en el Parque Roca. Unos cuantos privilegiados pudieron disfrutarlo más acá en el tiempo, cuando realizó una exhibición ante el australiano Nick Kyrgios en el Luna Park el 15 de diciembre del 2017.

A los 33 años, Juan Martín llegará con una invitación al torneo de Buenos Aires tras caer al puesto 757 del ranking a raíz de sus dos años y medio de inactividad –también recibió un wild card para el ATP 500 de Río de Janeiro–. De todos modos, no será su peor posición en el escalafón mundial. En febrero del 2016, luego de su tercera intervención en la muñeca izquierda, Delpo llegó a el 1045 del planeta: sólo tuvo una peor posición entre el 2003 y 2004, cuando daba sus primeros pasos como tenista en el circuito juvenil.

El momento más importante de su trayectoria a nivel ranking se desarrolló durante tres semanas de agosto del 2018, poco después de ser finalista del US Open por segunda vez en su vida. Permaneció como número 3 y pasó a integrar un lote exclusivo que lidera Guillermo Vilas (fue 2° en 1975, aunque siguen luchando para que sea reconocido como 1) y que tiene a Guillermo Coria (3° en 2004) y David Nalbandian (3° en 2006).

Ganador de 22 títulos a nivel singles, ítem en el que sólo lo superan Vilas (62) y José Luis Clerc (25), el tandilense también ostenta la corona en la Copa Davis del 2016, el único galardón de este tipo para el tenis del país. Además, fue finalista en otras 13 oportunidades en otros torneos.

Los números impactantes también deben ser contrastados con su historial médico. Entró por primera vez a un quirófano en mayo del 2010 para intervenirse la muñeca derecha, aunque los primeros problemas reales los enfrentó a partir de marzo del 2014 cuando se realizó la primera operación en la muñeca izquierda, que luego lo obligaría a pasar por distintas intervenciones en enero del 2015 y junio de ese mismo año.

Regresó definitivamente a la actividad para los primeros meses del 2016 y permaneció sano hasta aquella primera caída a fines del 2018 que terminó con una fractura en su rótula de la pierna derecha.

Consciente del proceso que vivió con sus manos, Delpo evitó en una primera instancia las intervenciones quirúrgicas. Reapareció en Delray Beach durante febrero, pero no estaba en buenas condiciones y dejó pasar otros tres meses para disputar el Masters 1000 de Madrid. Hizo cuartos de final en el Masters 100 de Roma, octavos de Roland Garros y otra vez volvió a lesionarse sobre el césped de Queen’s.

Se operó por primera vez en junio del 2019 en Barcelona. No alcanzó el tratamiento. Decidió viajar a Miami y en enero del 2020 otra vez se sometió a una intervención. Tampoco fue suficiente: en agosto del 2020 entró a un quirófano en Suiza para tocar por tercera vez esa rodilla. Las dolencias no lo abandonaban y probó con un tratamiento especial en Brasil, aunque eso no impidió que otra vez tuviera que entrar a un quirófano.

“La definitiva”, escribió en marzo del 2021 para contar que había sido operado por cuarta vez de la rótula esta vez en Chicago, Estados Unidos. Soñó con llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero su físico no estaba preparado. Juan Martín insistió. Probó su rodilla una y otra vez. Con avances y retrocesos, logró tener un presente en el que su cuerpo le permite volver a exigirse oficialmente. Entrar a una cancha para sentirse pleno. El rodaje dirá cómo está esa rodilla, esa maldita rodilla que lo cortó en el mejor momento de su carrera como alguna vez también pasó con su muñeca.

"La definitiva", deseó en sus redes sociales luego de la cuarta operación de rodilla (Foto: Instagram)

A siete meses de cumplir los 34 años, Delpo pasó –a grandes rasgos– demasiada cantidad de tiempo afuera del circuito, pero su legado así y todo es inmenso. Profesional oficialmente desde el 2005, acumuló unos 4000 días dentro de los courts y casi 2000 recuperándose de lesiones en una cuenta a mano alzada...

“Todavía me mantengo de pie por las ganas de volver a jugar que tengo y porque siento que no tengo que cerrar esta etapa todavía. Si tengo que cerrar esto por una cuestión de salud o física, no quiero que sea de esta manera”.

Ahora, Buenos Aires lo espera para escribir uno de los capítulos más especiales de su vida...

