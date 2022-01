Canelo respondió a quienes lo acusan de elegir rivales “fáciles”

Canelo Álvarez consideró que sus logros le permiten "hacer lo que quiera" (Foto: Instagram/@canelo)

El año 2021 fue uno de los más productivos para Saúl Álvarez. A lo largo de tres peleas se adjudicó todos los cinturones de las 168 libras y en 2022 planea enfrentar al campeón de peso crucero por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A pesar de ello, un sector de la afición y la experiencia boxística ha demeritado el esfuerzo con el argumento de que el mexicano elige rivales con rendimiento inferior al suyo para conseguir sus objetivos. Ante las críticas, el pugilista respondió y aseguró que se ha ganado ese derecho.

Durante su intervención en la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, realizada en noviembre de 2021 en la Ciudad de México, el campeón unificado se sometió a una ronda de preguntas. En la sesión, le recordaron las críticas que ha recibido por, supuestamente, evitar duelos contra púgiles como Jermall Charlo, David Benavidez o Gennady Golovkin, considerados por muchos expertos como verdaderos retos en su carrera. No obstante, Canelo fue contundente en su respuesta.

“Si fuera fácil muchos estarían ahí o lo hubieran logrado (...) En este momento puedo hacer lo que yo quiera ¿no? la verdad es que enfrenté a todos los campeones mundiales en las 168 (libras) a todos les arrebaté el título y pues ahorita puedo hacer lo que yo quiera. Veré si este año o el próximo (se concreta una pelea en contra con alguno de ellos)”, declaró.

Jermall Charlo y David Benavidez han sido considerados como los rivales más competentes que podría enfrentar Canelo Álvarez (Fotos: Instagram/@futureofboxing - @canelo - @benavidez300)

Luego de haber superado exitosamente la prueba en contra de Caleb Plant, a quien despojó de la fajilla avalada por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), algunos críticos comenzaron a especular en torno a su futuro. En ese sentido, uno de los nombres más mencionados fue el de David Benavidez, quien también ha entablado peleas en peso supermediano y fue catalogado como uno de los rivales más competentes para retarlo por los títulos de la división.

Lejos de prestar atención a la defensa de su reinado en las 168 libras, Álvarez se encargó de argumentar por qué su interés no está puesto en enfrentar a los personajes mencionados. Por un lado, descartó su tercera pelea con Golovkin al no considerar la posibilidad de bajar más allá de peso supermediano, toda vez que GGG es monarca de peso mediano. En tanto, aseguró que ni Benavidez ni Charló serían sinónimo de competencia al recordar que no han enfrentado a campeones del mundo.

Por el contrario, durante la Convención del CMB, Eddy Reynoso anunció la incursión del tapatío en la categoría de peso crucero para retar al monarca de dicha federación. En ese momento, el equipo de Ilunga Makabu, poseedor del cinturón, aceptó el reto. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y pusieron en entredicho el renombre del púgil procedente de la República Democrática del Congo, al considerarlo un rival fácil de superar por el tapatío.

Canelo Álvarez podrá retar al vencedor de la pelea entre Ilunga Makabu y Thabiso Mchunu (Foto: Instagram @ilungamakabu.official - @canelo // Twitter@Power987Sport)

Más allá del récord de 28-2, así como los 25 nocauts que ha logrado el posible rival de Álvarez, el verdadero reto será probar suerte en una categoría completamente desconocida. El peso crucero considera boxeadores que pesen entre 175.1 y 200 libras. Por su parte, el máximo peso que ha registrado el mexicano en un combate oficial fue de 174.5 libras, en 2019, cuando retó y venció a Sergey Kovalev en semipesado.

“El reto que tengo es, imagínate, subir de 15 a 20 kilos o dar ventaja, es un reto grande para mí (...) No puedo dar las 200 libras, tal vez 180, pero está bien (...) quiero hacer historia y me gustan los retos”, declaró.

Aunque en su trayectoria no llegó a considerar llegar hasta peso crucero, Eddy Reynoso lo animó a probar el nuevo reto. En caso de sobreponerse al ganador de Ilunga Makabu o Thabiso Mchunu, el mexicano logrará su quinta corona mundial y habrá dado un paso más en su exitosa carrera.

