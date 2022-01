Cómo era la casa de Hugo Sánchez en la que vivió Luis García cuando jugó en Europa

El Doctor García recordó diferentes detalles de aquella vivienda y habló de lo que hacía en esa casa (Foto: Instagram/@garciaposti)

Luis García Postigo, actualmente conocido como el Doctor García, tuvo una carrera futbolística destacada. Se convirtió en uno de los delanteros mexicanos que migró a Europa a corta edad. Después de su exitoso paso por Pumas, llegó al Atlético de Madrid en 1992.

Con apenas 23 años saltó al fútbol europeo y emprendió la travesía de mudarse a un nuevo país y alquilar un lugar en dónde vivir. En México vivía con sus padres por lo que significó un reto mayor el rentar un lugar y ser responsable de un hogar.

En uno de los habituales video de YouTube de Farsantes con gloria del comentarista deportivo, Luis García compartió los detalles de cómo era la casa en la que vivió dos años.

Con apenas 23 años saltó al fútbol europeo y emprendió la travesía de mudarse a un nuevo país (Foto: YouTube/Dr. García)

En compañía de Martinoli, el Doctor García recordó diferentes detalles de aquella vivienda y habló de lo que hacía en esa casa; desde escuchar música, leer y hasta ver la televisión eran los principales pasatiempos que realizó García Postigo cuando no estaba en las canchas de España.

Cuando García se convirtió en delantero del Atlético de Madrid concedió una entrevista a un medio mexicano y le dio el recorrido por su hogar, dicha anécdota que recordó el Dr. García para su canal de YouTube.

El Pentapichichi se encargó de negociar con el Atlético de Madrid para acordar la renta del inmueble (Foto: YouTube/Dr. García)

Entre las grabaciones del hogar de Luis García, lo primero que saltó a la vista es que la propiedad pertenecía a otra de las figuras de la cantera universitaria y que también jugó en España por varios años, Hugo Sánchez.

Hugo fungió como su compañero de García para ayudarlo en su adaptación el viejo continente y le proporcionó una casa para que se acoplara en su arribo a Europa e iniciara su nueva etapa en el fútbol profesional. El Pentapichichi se encargó de negociar con el Atlético de Madrid para acordar la renta del inmueble y que el Niño Artillero se sintiera a gusto.

(Foto: YouTube/ Dr. García)

La ubicación de la casa se encontraba en Majadahonda, España, lugar cercano al centro de entrenamiento de Luis García. Un jardín amplio rodeaba toda la casa, dormitorios, sala, baño, estudio, comedor y cocina eran las habitaciones que componían el lugar.

La mayoría de la vivienda estaba amueblada con madera barnizada color café claro (Foto: YouTube/Dr. García)

La mayoría de la vivienda estaba amueblada con madera barnizada color café claro, el comedor era de ocho sillas, la mesa tenía una cubierta de cristal, las paredes del hogar eran de color blanco. Algunas recámaras tenían azulejos, como la cocina, para decorar el lugar y hacer combinación con el piso.

En cuanto a la cocina, el propio ex futbolista confesó que no llegó a usarla mucha pues no cocinaba ahí, comía en las calles de Europa o cuando tenía que prepararse algo no se las ingeniaba en la gran preparación de comidas.

El comedor era de ocho sillas y la mesa tenía una cubierta de cristal(Foto: YouTube/Dr. García)

Lo que más resaltaba de la vivienda era la cantidad de fotografías que adornaban la pared, principalmente imágenes de Hugo Sánchez con el Real Madrid, ya que el Pentapichichi le gustaba presumir en sus paredes imágenes de sus famosas chilenas.

Pero una vez que Luis García llegó a habitarla añadió fotografías de su colección al lugar, agregó fotos de él cuando jugó con Pumas, desde sus inicios en cantera hasta los campeonatos y reconocimientos que consiguió en México. También colgó sus fotos de su debut en España y de los partidos importantes en los que participó.

En la sala contaba con una televisión y una biblioteca de películas de cassette (Foto: YouTube/ Dr. García)

Otro de los artículos que el Niño artillero no ignoró fueron sus trofeos y los colocó en el estudio del hogar. Parte de las figuras religiosas que Luis se llevó a Europa fue una virgen de Guadalupe, la cual la colocó junto a sus trofeos y citlallis (que actualmente se conocen como balón de oro) que ganó en la Liga MX.

En la sala contaba con una televisión y una biblioteca de películas de cassette, por su gusto a las películas era el cuarto en el que pasaba mayor tiempo. García jugó en Europa hasta 1995 cuando regresó a México para fichar con América, pero sus primeros dos años en el otro continente vivió en la casa de Hugo Sánchez.

