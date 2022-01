El viaje secreto de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en medio de los rumores en el Manchester United

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez en una imagen de archivo (Reuters)

Esta semana Cristiano Ronaldo no fue convocado para el compromiso del Manchester United por la FA Cup ante el Aston Villa que finalmente fue triunfo por 1 a 0 para los Diablos Rojos. En medio de los rumores de disconformidades por parte del luso hacia el cuadro británico, su ausencia fue justificada por inconvenientes físicos. Pero, varios testigos vieron al portugués paseando por Madrid.

“Están teniendo problemas. No diría que están lesionados, pero tienen problemas musculares”, había dicho el técnico Ralf Rangnick al referirse a la no convocatoria del ex artillero de la Juventus y del extremo Jadon Sancho. Llamativamente, los dolores no le impidieron a CR7 tomarse un vuelo privado, tal y como reveló el portal de noticias The Sun este miércoles, para viajar en secreto a la capital de España.

El luso de 36 años fue allí junto a su pareja, Georgina Rodríguez, quien está embarazada de gemelos, para cenar el lunes por la noche en el restaurante Amos, uno de los más exclusivos de Madrid, que pertenece al reconocido chef español Jesús Sánchez.

“Solo tenían ojos el uno para el otro. Ambos vestían de negro y la ropa que llevaba Georgina mostraba su barriga de embarazada”, reveló un testigo anónimo al sitio Vanitatis. “No fueron al restaurante directamente, sino que primero se sentaron en la terraza del hotel y pidieron bebidas antes de entrar al restaurante”. De cenar, pidieron un menú con pescado como estrella del plano, acompañado de verduras, que ronda las 72 libras (USD 98,6).

Cristiano Ronaldo tiene cuatro hijos y espera por los gemelos (@georginagio)

Luego, pasaron la noche en un hotel de la zona, en lugar de optar por la mansión que el luso posee en la ciudad. Esta cita romántica coincidió con la inauguración de un cartel gigante de Georgina en Plaza Colón en promoción de su nueva serie documental de Netflix. “Antes vendía carteras en Serrano. Ahora los colecciono”, dice la gigantografía en referencia a su pasado como vendedora de ropa, antes de haber conocido a Cristiano Ronaldo con quien ya tiene una hija, Alana Martina.

“Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando un montón de pisos baratos, que costaban alrededor de 300 euros (USD 340) al mes y acabé en un piso que había sido un trastero. Hacía mucho frío en invierno y un calor abrasador en verano”, comentó la modelo de raíces argentinas de 27 años en un adelanto de su documental.

Cristiano y Georgina Rodríguez comenzaron su relación a finales de 2016, tras la ruptura del delantero luso con la modelo rusa Irina Shayk,. Puede que estén demorando su matrimonio, o quizás se hayan casado en secreto, pero no quedan dudas es que están muy enamorados. En 2020 celebraron su relación con una fiesta romántica junto a su círculo íntimo.

Lo cierto es que este viaje que se mantuvo en secreto ocurre en medio de los rumores sobre charlas entre el goleador y su agente ya que el futbolista no se sentiría demasiado cómodo en su actual club, en donde el juego irregular del equipo le impide le impide pelear por levantar trofeos. Incluso, él ha sido blanco de los principales críticos de televisión, entre los que se incluyen ex figuras del Manchester United, quienes apuntan contra él por sus gestos dentro del campo de juego contra sus compañeros y la falta de liderazgo que muestra.

Mientras tanto, los Diablos Rojos se impusieron 1 a 0 ante el Aston Villa por la FA Cup y pudieron avanzar de ronda pese a la ausencia de el delantero portugués. En caso de que se recupere de su supuesto dolor muscular, el club lo espera para el compromiso de este sábado, contra el mismo rival, pero por la jornada 22 de la Premier League, en la que el equipo marcha séptimo, fuera de la zona de clasificación a certámenes internacionales.

