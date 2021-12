Lapidaria crítica de una leyenda del Manchester United contra Cristiano Ronaldo y las figuras del equipo: “Son un montón de quejosos”

*Manchester United 1-1 Newcastle

Este lunes el Manchester United volvió a jugar después de 16 días y apenas empató 1 a 1 contra el Newcastle, que marchaba último en la Premier League. El cuadro rojo viene de despedir a su entrenador Ole Gunnar Solskjaer y en su lugar asumió, de manera interina, el alemán Ralf Rangnick, pero este cambio de timón parece no estar dando resultados y quien habló al respecto fue Gary Neville.

El ex futbolista que ganó 31 títulos en su paso por el club bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson ahora se desempeña como comentarista deportivo y no pudo ocultar su enfado con los futbolistas del plantel actual y sobre todo con sus figuras.

“Son un montón de quejosos”, sostuvo en Sky Sports durante el entretiempo del partido cuando el United perdía 1 a 0. ″Míralos en ese campo. No voy a entrar en nombres, pero se quejan el uno al otro, con los brazos en alto quejándose de todo”. En las transmisiones de los partidos, este aspecto se ve claramente cuando algún futbolista comete un error; es ahí en donde algunos de sus compañeros extienden sus brazos y mueven la cabeza en un claro gesto de fastidio.

El ex mediocampista recordó que él estuvo 20 años en ese vestuario y que cuando algo salía mal los jugadores solían apoyarse, pero aquí eso no parece suceder: “Hay algo que no está bien desde la actitud y no sé qué es. Pero definitivamente hay muchas quejas, todos están quejosos, no se ayudan entre ellos”. En este sentido, advirtió: “Hay un problema más grande que está ocurriendo, Maguire tiene la cinta pero no se siente capitán”.

Gary Neville cargó contra Cristiano Ronaldo por sus quejas en el campo de juego (Reuters)

Principalmente, Neville apuntó contra las figuras del equipo: “Cristiano y también Bruno (Fernandes) hacen muchos ademanes. Cavani está en el banco de suplentes, pero yo lo eh visto y es un jugador fantástico. Da la sensación de que este conjunto de cosas que están pasando no están bien y Rangnick lleva apenas unas semanas”.

Por ese motivo quiso desligar al técnico alemán del conflicto y responsabilizó al plantel del mal presente del Manchester United, séptimo en la tabla de posiciones: “Sacaron al último entrenador (Solskjaer). Ralf Rangnick no va a ser echado, solo ha estado dos o tres semanas con ellos, pero van a sacar a muchos entrenadores si continúan así, porque esa es una actuación muy, muy mala”.

El ex futbolista de 46 años fue claro en remarcar que los problemas del equipo -según su punto de vista- no tienen que ver solamente con lo deportivo, sino que hay algo más profundo: “No hay presión, ni urgencia, lo básico del juego. Cada batalla del juego que han perdido. Ha sido una actuación realmente pobre. Ni una sola cosa ha salido bien como equipo. Ningún jugador puede entrar en el descanso y decir que han hecho su trabajo o se han hecho justicia a sí mismos“. En este punto, insistió: “Aún existen los conceptos básicos del juego que puedes hacer correctamente: gana tus batallas, busca tacleadas, muestra un poco de urgencia, que parezca que te importa“.

El Manchester United apenas empató este lunes con el Newcastle, que marchaba último en la Premier League, y quedó séptimo en la tabla, a 19 puntos del líder, City, cuando todavía resta la mitad de la temporada por disputarse y los Diablos Rojos se habían preparado para luchar por el título. Una vez que terminó el partido, Cristiano Ronaldo se marchó rápidamente rumbo al vestuario, sin esperar a sus compañeros.

