“Si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya”: el doloroso relato de Patrice Evra de su paso por la Premier League

Patrice Evra reflexionó sobre racismo, homofobia y otros temas tabú dentro del fútbol (Foto: REUTERS)

Si hay un futbolista que aprendió a no callarse nada y que siempre tiene un mensaje inspirador para sus fanáticos, ese sin dudas es Patrice Evra, quien suele estar muy activo en las redes sociales y comparte constantemente su alegría con sus seguidores. En las últimas horas, el ex futbolista que vistió las camisetas del AS Mónaco, Manchester United, Juventus y West Ham, entre otros equipos, habló de homofobia, violación, racismo y otros temas tabú en el deporte.

Evra, de 40 años, visitó la redacción del periódico Le Parisien para tener un encuentro con algunos de sus lectores en el marco del lanzamiento de la versión en francés de su autobiografía titulada I love this game, que desde este jueves 13 de enero estará disponible en las librerías de su país.

En dicha entrevista, abordó muchos temas. Habló incluso de la violación que sufrió cuando era niño y cómo fue que finalmente decidió que era momento de contarlo. Según su testimonio, su noviazgo con la modelo Margaux Alexandra cambió su perspectiva y lo ayudó a sacar lo que tenía adentro.

Evra agradece a su relación con la modelo Margaux Alexandra por eliminar su "masculinidad tóxica" (Foto: @margauxalexandra)

“Me quedé con ese peso toda mi vida. Cuando tenía 24 años y todavía jugaba contra el AS Monaco, la policía me llamó y me dijo: ‘Señor Evra, ¿este hombre lo ha tocado?’. Dije que no. Insistió: ‘¿Estás seguro?’. Repetí que no, me enfadé y colgué. Había habido denuncias de otros niños… Me sentí como un cobarde. Yo estaba avergonzado. Pensé más en mi notoriedad, en lo que la gente iba a pensar. Lo que fue el detonante fue una mujer. Conocí a Margaux, la mujer de mi vida, que logró quitarme esta masculinidad tóxica. Estaba bloqueando todas mis emociones. Ya no estaba llorando”, contó Evra, quien agregó que una tarde viendo un programa sobre pedófilos le contó su historia a su pareja, y luego viajó a contárselo a su madre.

Al ser consultado sobre el racismo, el ex capitán de los Blues fue tajante: “Debemos dejar de pretender luchar contra el racismo, de ser hipócritas. Te hablaré del ejemplo de la Superliga. Se debatió en todas partes. Durante cuatro días observé a los medios, a los aficionados, a todos por una causa futbolística, un proyecto que aún no había comenzado. Yo dije: ‘¿Pero por qué no tenemos esta misma energía contra el racismo?’ El proyecto de la Superliga iba a sacar mucho dinero. Luchar contra el racismo no le interesa a nadie porque no hace perder dinero a los clubes… Para mí no se soluciona si se prohíbe la entrada de racistas al estadio. El racista, se va a su casa y seguirá. Los clubes también tienen su papel que desempeñar. Sigo confiado, positivo e intentaremos marcar la diferencia para la próxima generación.”

Patrice Evra presentó su autobiografía titulada “I love this game” (Foto: @patrice.evra)

Luego se tomó un momento para hablar sobre la homosexualidad en el fútbol y contó que le ha tocado vivir una difícil situación en la Premier League: “Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron durante este intercambio: ‘Es contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club’, etc. En ese momento, dije: ‘Todos cállense’. Yo jugué con jugadores que eran homosexuales. Cara a cara, se abrieron conmigo porque tenían miedo de hablar de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero si en el fútbol dices que eres gay, se acabó.”

Patrice Evra también opinó sobre el Paris Saint Germain y algunos de sus jugadores. Por ejemplo, dijo que Kylian Mbappé está “demasiado formateado” y que cuando lo escucha hablar tiene la sensación de “escuchar a un político”. Además, dijo que Lionel Messi no es quien les hará levantar el trofeo de la UEFA Champions League.

“Jugué en Marsella, pero soy parisino y crecí aquí, aunque nunca he sido hincha del PSG. No entiendo que todos los clubes franceses estén contra el PSG cuando juegan la Champions. Para mí, representan a Francia... ¡Si el PSG gana mañana, estaría muy orgulloso! Pero algunos jugadores no pueden soportar la presión. Dani Alves me dijo: ‘Algunos jugadores aquí se creen estrellas cuando nunca han ganado nada’. Ahora reclutaron a Messi, pero no es él quien les hará ganar la Champions. Es un colectivo, un estado mental. Su presidente hace un gran trabajo, porque hablamos de París en todo el mundo, pero ganar la Champions es complicado. Y lo sé: ¡fui a la final cinco veces y perdí cuatro!”, analizó.

