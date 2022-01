El PSG quiere sumar una nueva figura: hizo una oferta por uno de los pretendidos por el Real Madrid

Antonio Rudiger quedará libre en junio de este año (Reuters)

El París Saint-Germain (PSG) fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases al cerrar los fichajes de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum y Gianluigi Donnarumma, entre otros. Pero esto no significa que el club haya cerrado sus puertas a más incorporaciones y esta semana ha iniciado las tratativas para cerrar un nuevo refuerzo.

Al parecer el cuadro parisino buscará ahorrarse varios millones porque ha apuntado sus cañones a un jugador que quedará libre en junio de este año, motivo por el cual es uno de los más pretendidos por las grandes potencias. Se trata nada menos que de Antonio Rudiger, el central de 28 años que se luce en el Chelsea, último campeón de Europa, y que no renovará su vínculo con el club londinense.

El zaguero alemán es pretendido por el Real Madrid, que quiere convencerlo de ponerse la camiseta blanca. Por eso el PSG, según indica el sitio Daily Mail, le acercó al futbolista una oferta salarial de 6 millones de libras anuales (poco más de USD 8,1 millones). Semejante suma podría inclinar la balanza a favor de los parisinos.

Es que los principales portales españoles reconocieron hace algunas semanas que las negociaciones entre el Real Madrid y Rudiger parecen haberse estancado, luego de que un inicio de tratativas fructíferas. En este contexto, la oferta del PSG para llevar al defensor a París podría ser decisiva y así Mauricio Pochettino sumaría, en junio, un nuevo refuerzo clave.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG (Reuters)

Por su parte, el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, se refirió a la situación del jugador hace algunos días en una conferencia de prensa y aseguró que él quiere seguir contando con el alemán, aunque sabe que el entrenador es un mero observador de la situación en estos casos: “No puedo predecir el futuro y no sé si los representantes (de Rudiger) están hablando con otros clubes o no. Claro que es posible (que se vaya), es enero y todavía no ha firmado un nuevo contrato con nosotros, pero estamos en comunicación con él, el club está en diálogo con su gente”.

Rudiger es uno de los jugadores que está en carpeta del Real Madrid, al igual que Kylian Mbappé, quien no ha extendido su vínculo con el PSG y también quedaría libre en junio. El plan del club español es poder cerrar a ambos sin la necesidad de poner un solo dólar y destinar los ahorros para la contratación de Erling Haaland para así conformar un Dream Team que luche por la Champions League.

Habrá que esperar para saber si la institución presidida por Florentino Pérez cumple con estos objetivos, o si el PSG interfiere y le arrebata el sueño de conseguirlo.

