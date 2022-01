Un jugador de Dinamarca contó por qué realizaron un escudo humano tras el colapso de Eriksen

El momento en el que los jugadores de Dinamarca protegieron a Eriksen de las cámaras (Reuetrs)

Uno de los momentos que quedó grabado en la memoria de los fanáticos en 2021 fue el ataque cardíaco que sufrió el futbolista danés Christian Eriksen en un duelo entre su seleccionado y Finlandia por la primera jornada de la Eurocopa. Mientras el ex futbolista del Inter de Milan, que se encuentra sin club, busca un nuevo destino para continuar su carrera, esperanzado con poder disputar el Mundial de Qatar, el arquero Kasper Schmeichel habló sobre lo que ocurrió aquella tarde.

El experimentado guardameta de 35 años, hijo del legendario Peter Schmeichel, era titular durante ese duelo para el combinado de Dinamarca: “Habíamos esperado con ansias ese día durante tanto tiempo, y todo se volvió muy irrelevante muy rápidamente. Por la forma en que Christian cayó podías ver que algo no estaba bien. Éramos impotentes. Estábamos en el mismo barco que todos los demás, no sabíamos más que los demás, solo teníamos un asiento en primera fila”, recordó en declaraciones para el documental de ITV Kasper Schmeichel - Keeping the Faith.

El futbolista del Leicester City fue uno de los que decidió realizar una especie de escudo humano alrededor de Eriksen mientras los médicos lo asistían y, luego, mientras lo sacaban del terreno de juego. “Lo último que queríamos era esa imagen de Christian en el suelo y en la TV mundial. Sabía que su familia estaba allí sentada no muy lejos y no queríamos que ellos vieran eso. No podía mirar, pero tenía que ver si él estaba bien”.

Debido al colapso del futbolista, quien recuperó la conciencia en el terreno de juego, antes de ser trasladado en ambulancia hacia un hospital cercano, el encuentro estuvo al borde de suspenderse, finalmente se decidió aguardar un par de horas y reanudar el encuentro: “Nos dijeron que la opción era jugar ahora o jugar al día siguiente en un estadio vacío a las 12.00. Solo quería que el juego terminara. Quería ir a ver a Christian. Christian se había despertado y Simon Kjaer y yo pudimos hacer FaceTime con él en el túnel. Nos dijo que fuéramos a jugar, lo que definitivamente ayudó, pero se podía ver que no éramos nosotros mismos, estábamos conmocionados. Aún podríamos haber ganado el juego, pero realmente no importó en absoluto“.

Efectivamente, cuando se reanudó la acción se evidenció la falta de concentración de los futbolistas daneses y Finlandia se llevó el triunfo por 1 a 0. Luego de ese partido, el equipo pudo conseguir los resultados necesarios para pasar de ronda y llegó hasta la semifinal, cuando fue eliminado por Inglaterra, en un polémico desenlace.

Hace algunos días, el propio Eriksen habló sobre aquel momento y contó que vio todos los partidos de sus compañeros, aunque reconoció se lamentaba por no poder estar con ellos en la cancha: “Como persona, estaba feliz de que (sus compañeros) llegaran tan lejos, pero como jugador quería estar allí. Sentí que esto era solo una pequeña cosa. Podía caminar y sentí que podía correr. Todo lo que tenía era una cicatriz”, dijo en diálogo con la cadena DR1.

Vichai Srivaddhanaprabha murió en octubre de 2018 en un trágico accidente aéreo (Reuters)

Schmeichel también se refirió a la muerte de Vichai Srivaddhanaprabha, el presidente del Leicester City, quien murió el 28 de octubre de 2018 cuando su helicóptero se estrelló a metros del estadio King Power, minutos después del final de un partido de su equipo por la Premier League. El arquero danés, uno de los referentes del plantel, se encontraba en el lugar cuando ocurrió la tragedia.

“Se hizo evidente que algo andaba mal con bastante rapidez. Salí corriendo del estadio y pude escuchar el aterrizaje del helicóptero. Me acerqué tanto como me fue posible, pero las llamas en el calor hicieron imposible entrar. Alguien me apartó. Realmente no había ninguna posibilidad de que nadie sobreviviera a eso. Es una noche horrible que quedará grabada en la memoria de todos para siempre“.

El helicóptero despegó del terreno entre las 20:30 y las 20:45 locales, pero tuvo problemas poco después con el rotor de cola y se estrelló en un aparcamiento cercano. Segundos después una bola de fuego envolvió la aeronave y ninguno de los que allí se encontraba sobrevivió. La modelo Vichai Srivaddhanaprabha, ex Miss Universo Tailandia 2005, que oficiaba como asistente del empresario, también falleció junto con el piloto Eric Swaffer, su pareja, Izabela Roza Lechowicz, y otras dos personas: Kaveporn Punpare y Nursara Suknamai.

