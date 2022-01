Pumas vs Toluca será reprogramado por brote de COVID-19: al menos siete casos positivos

Fotografía de archivo de Raúl López (d) de Toluca disputando el balón con Sebastián Saucedo (d) de Pumas. EFE/ Alex Cruz

Un brote de siete casos positivos de Covid-19 en el Toluca provocó que por segunda vez se aplace un partido en la Liga MX. El duelo entre Los Diablos Rojos y los Pumas UNAM en la primera jornada del Clausura 2022, en vez de jugarse este domingo, se llevará a cabo el lunes.

“Se realizaron 125 pruebas a 25 jugadores del primer equipo de Toluca entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, y se detectaron 7 casos positivos activos”, informó este jueves la Liga MX en una nota de prensa.

El Toluca es el segundo equipo en tener casos positivos que provoquen una reprogramación de un partido ya que el mínimo son siete; los Pumas anunciaron que hay un contagiado en su plantilla.

El miércoles, los Tigres UANL revelaron que 12 de sus jugadores resultaron enfermos de Covid-19, situación que obligó a reprogramar su debut en el Clausura 2022 ante el Santos Laguna del 8 al 12 de enero.

EFE/Andrés Herrera

De acuerdo con la información difundida en el portal de la liga, “el Club Tigres reportó 12 casos activos de COVID-19, por lo que la Liga BBVA MX resolvió reprogramar el partido ante el Club Santos Laguna para el 2 de enero dentro de la propia jornada 1 (…) Al momento, sólo dos de los 18 equipos presentan altos índices de contagios”.

En tanto, el equipo de San Nicolás de los Garza confirmó la situación y aclaró que todos los contagios corresponden a jugadores del primer equipo varonil, pero no se dieron a conocer los nombres de los afectados. Fueron 80 las pruebas de antígeno y PCR que se aplicaron al plantel. Por otra parte, en el equipo femenil también fueron detectados cinco casos positivos.

La Liga MX reportó el miércoles que en los últimos días ha detectado 39 casos activos de Covid-19, una situación que ha obligado a los directivos a reforzar sus protocolos para combatir el coronavirus.

“La Liga MX reconoce y agradece el compromiso de los clubes con el cuidado de la salud de sus integrantes a partir del cumplimiento del protocolo sanitario y la constante aplicación de pruebas, lo que nos permite desarrollar la jornada 1 del Clausura 2022 en tiempo y forma sólo con dos modificaciones de día y hora”, añadió la Liga.

A pesar de la eventualidad, el resto de los encuentros se disputará con normalidad. De esa forma, el torneo arrancará con el choque entre Atlético de San Luis y Pachuca, este jueves 6 de enero. El viernes habrá doble cartelera con los partidos entre Juárez vs Necaxa y Puebla vs América. Monterrey vs Querétaro, así como Cruz Azul vs Tijuana se jugarán el sábado 8. En tanto, Pumas vs Toluca y Guadalajara vs Mazatlán harán rodar la esférica el domingo 9, a reserva de cualquier cambio determinado por la Liga.

Las decenas de casos de Covid-19 entre los 18 equipos de la primera división son un reflejo del momento que pasa México en la pandemia, que lidia con la variante ómicron, que se caracteriza por ser muy contagiosa.

El miércoles, la Secretaría de Salud federal reportó 20.626 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4.029.274 casos además de 94 muertes para llegar a 299.805 fallecimientos acumulados durante la crisis sanitaria.

Los más de 20.000 casos superaron los 5.289 que se reportaron la semana pasada. A pesar del delicado momento, las autoridades mexicanas se han negado a declarar que el país transita por una cuarta ola.

