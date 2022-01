Pumas anunció dos casos positivos de COVID-19 en el equipo

Foto: Twitter

El aumento en los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México se ha manifestado al interior del Club Universidad Nacional (PUMAS). A través de sus redes sociales, el club informó que debido a los protocolos sanitarios que se llevan a cabo en la Liga MX, se pudieron percatar de la existencia de dos casos positivos de COVID-19.

Luego de la baja del futbolista Erik Lira, los Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), han iniciado este año con dos contagios al interior de su equipo. Un jugador y un integrante del cuerpo técnico del club resultaron positivos luego de que el equipo de futbol decidiera llevar a cabo pruebas de COVID.

Ante la noticia, los Pumas han informado que ambos integrantes ya se encuentran aislados y que el cuerpo médico del Club supervisará ambos casos y su evolución.

Los canteranos de los Pumas de la UNAM concluyeron el 2021 entrenando con en el Sporting de Lisboa el pasado diciembre. A pesar de que no existió un acuerdo de compra, el equipo mexicano asistió al país europeo luego de que se les facilitara la experiencia.

Desde hace un año, los equipo de Pumas y Sporting realizaron una alianza deportiva hace un año. La comitiva del conjunto portugués visitó las instalaciones de la Cantera de los Pumas el año pasado, iniciando así un convenio en el que se acordó la visita anual de los jugadores al Centro Deportivo del Sporting, para conocer los métodos y técnicas de trabajo de uno de los más reconocidos clubs de primer nivel en Europa.

“La relación entre el club Universidad y el club lusitano inició hace poco más de año, cuando los encargados de las básicas del Sporting visitaron a la directiva auriazul en la CDMX. Intercambiaron apuntes de trabajo y se espera que en un futuro sigan mandando a más canteranos de Pumas a experimentar esta aventura”, comentó Rodrigo Celorio.

Asimismo, a inicios de este año, el jugador Erik Lira de 21 años abandonó el equipo universitario para convertirse en un refuerzo más para La Máquina (Cruz Azul). Luego de que compartiera un emotivo video a través de sus redes sociales, el jugador informó de su salida luego de 10 años de haber sido parte del equipo PUMAS.

“Gracias por las bases que me dieron; por la esencia, los valores y la formación que me dejan porque la voy a llevar por siempre. Estoy infinitamente agradecido con la vida, mi familia y toda la gente que ha estado para formar parte de lo que soy, me llevo las mejores experiencias y los mejores recuerdos de este club”, escribió en su cuenta de Instagram.

Con el alza en los contagios al interior de la Ciudad, se aproxima lo que parece ser la cuarta ola de contagios producida por las vacaciones de diciembre, la llegada de la nueva variante y los festejos de Navidad y Año Nuevo. Ante esta situación, las autoridades capitalinas decidieron reconvertir las instalaciones del Hospital Infantil Federico Gómez para atender a casos de covid-19.

Este asado miércoles 05 de enero se registraron 20 mil 626 nuevos contagios en las últimas 24 horas, sumando un total de 4 millones 029 mil 274 casos de contagios acumulados por coronavirus (Covid-19). Asimismo, la Secretaría de Salud reportó un total de 94 muertes en estas últimas 24 horas, sumando un total de 299 mil 805 defunciones desde el inicio de la pandemia.

