Leandro Bolmaro se convirtió en el argentino más joven en ser titular en la historia de la NBA

Bolmaro y su primera vez como titular en la NBA

Leandro Bolmaro fue protagonista de una noche especial en la NBA. A pesar de la derrota de su equipo, los Minnesota Timberwolves, que perdieron 121-110 ante los Atlanta Hawks, el base argentino se convirtió en el jugador más joven de su país en ser titular en la historia de la competencia.

En su partido número 13 en la liga, el cordobés oriundo de Las Varillas superó a Carlos Delfino, que hasta este lunes por la noche tenía el récord desde marzo de 2005, cuando fue parte del quinteto inicial de los Detroit Pistons con 22 años y 205 días. En aquella jornada, el Lancha anotó 4 puntos en la derrota de su equipo contra Cleveland Cavaliers. A partir de ahora, Bolmaro se anotó como el argentino más joven que inició un juego en la NBA con 21 años y 86 días.

El ex Barcelona jugó 18 minutos contra Atlanta y terminó con 2 puntos, 3 rebotes (dos en ataque) y un robo. Además de su estadística, el jugador de 1.98 metros tuvo una tarea más que difícil: le tocó defender a Trae Young, uno de los mejores bases de la NBA. Justamente, su única anotación vino después de una buena acción defensiva contra el número 11 de los Hawks.

Cuando restaban menos de siete minutos para el final del primer cuarto, Bolmaro interceptó un balón que Young quería poner en la zona pintada y generó el robo para su equipo. Karl-Anthony Towns se quedó con la pelota, lideró el contraataque y asistió al cordobés, que terminó la ofensiva con una bandeja contra el tablero.

Bolmaro anotó dos puntos en su primera vez como titular en la NBA (AFP)

La mala noticia de la velada para el argentino fue que tuvo que salir con una molestia en su pierna derecha. Dejó la cancha por precaución a los tres minutos del tercer período tras un choque entre rodillas con el pivot de Atlanta Clint Capela.

Hay que destacar que el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, le dio la titularidad a Bolmaro ante la baja de su base estrella D’Angelo Russell, que no fue de la partida por una molestia en el tobillo derecho. Otro que no vio acción fue el experimentado Patrick Beverley, que hace varios partidos que no es parte de la rotación por un problema muscular en la pierna izquierda.

El máximo anotador en la victoria de los Hawks fue Young, que anotó 29 puntos, repartió 11 asistencias y tomó 7 rebotes. El francés Timothé Luwawu-Cabarrot sumó 23 unidades. En los locales, el más destacado fue Towns con 32 puntos y 16 rebotes. A la espera de lo que será la evolución de Bolmaro y su golpe en la pierna, los Timberwolves volverán a jugar este miércoles como locales ante el Utah Jazz, uno de las mejores franquicias de la Conferencia Oeste.

Campazzo y Denver perdieron con los Chicago Bulls

Además de la participación histórica de Bolmaro, el otro argentino que jugó en la noche del lunes fue Facundo Campazzo. El también cordobés fue suplente en la derrota de los Denver Nuggets frente a los sorprendentes Chicago Bulls, que están en la segunda posición del Este. Fue 109-97 para el equipo seis veces campeón de la NBA en la época de Michael Jordan.

El 7 de los Nuggets jugó 21 minutos y no anotó puntos, pero sumó 5 asistencias para el equipo de Michael Malone, que marcha en la octava posición del Oeste con récord de 11 victorias y 12 derrotas.

Campazzo y los Nuggets perdieron en su visita a Chicago (AFP)

