La astronómica inversión de Conor McGregor para realizar un ambicioso proyecto inmobiliario

El luchador y sus inversiones en Irlanda

No se sabe cuándo Conor McGregor tendrá su regreso a los octágonos de la UFC, ni siquiera está claro si sigue activo dentro de las artes marciales mixtas (MMA). De lo que no hay dudas es de que el peleador irlandés, de 33 años, aprovecha la fortuna que adquirió durante su auge deportivo para hacer negocios: su última gran inversión es un proyecto inmobiliario en Dublín.

McGregor, que perdió ante Dustin Poirier en sus últimas dos presentaciones en la UFC, no solamente gasta su dinero en lujos. Según revela el diario Sunday World, va a desembolsar más de USD 120 millones para construir un complejo que incluye apartamentos de lujo y locales comerciales en un gran solar cercano al Gran Canal en Drimnagh, un suburbio de Dublín.

El citado medio informa que ya ha invertido unos USD 20 millones en la adquisición de los terrenos necesarios para llevar a cabo sus planes, que consisten en construir en dos proyectos separados cerca de 300 viviendas destinadas a la venta y al alquiler social. Dentro del complejo, también su idea es construir un gimnasio y varios locales comerciales, como cafeterías, peluquerías, tiendas de moda y un gran supermercado.

Además, McGregor ya había sumado a sus bienes un pub en esa zona cercana al Gran Canal en Drimnagh. “Tenía un precio en mi cabeza y estoy contento”, dijo Chris Kelly, quien vendió el pub Marble Arch a McGregor, en diálogo con Sunday World. Aunque no quiso revelar el monto, desde el medio informan que sería por unos USD 2,5 millones.

El ‘The Marble Arch Pub’ es el establecimiento en el que, en abril de 2019, McGregor le propinó un puñetazo a su hombre de unos 50 años porque se negó a tomar un vaso de su whisky. Aquel día, quiso invitar una ronda de su whisky Proper Twelve a todos los clientes del lugar y este hombre llamado Desmond Keogh no aceptó. “Yo no bebo de esa mierda”, le dijo según algunos testigos, lo que hizo que el luchador lo agrediera violentamente con un puñetazo.

Por el momento, The Notorious está a la espera de terminar con la documentación necesaria para poner en marcha las obras. Todo indica que no tendrá impedimentos ya que se trata de una propuesta que va a mejorar notablemente un área deslucida de la capital de Irlanda. Desde Sunday World apuntan que McGregor ya ha pedido a un estudio de arquitectos que trabaje en los planos de su nuevo complejo, que no es el único que tendría en mente para aprovechar una zona que tiene mucho potencial inmobiliario.

El artículo que ofreció detalles de su proyecto

Será cuestión de ver si este negocio le permite regresar a la UFC. Tiene dos combates más firmados por contrato con esta empresa. Muchos dudan que después de la fractura de su pierna pueda volver a pelear, aunque el luchador irlandés ha puesto fecha para su regreso: abril 2022.

“Estaré en pleno combate de artes marciales mixtas en abril. ¡Fácilmente! Para entonces un regreso será inminente. Pero debo ser paciente. ¡Voy a vencer esto!”, afirmó en su cuenta de Twitter recientemente. Queda saber quién será su rival, en qué categoría y dónde se celebrará el combate.

