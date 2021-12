Máxima tensión en la F1: Hamilton saldrá desde la pole en un GP de Arabia Saudita en el que Verstappen puede gritar campeón

El neerlandés Max Verstappen (i) y el británico Lewis Hamilton (d) luchan por la posición en el inicio del Gran Premio de Fórmula Uno de EE.UU. en el Circuito de las Américas en Austin, Texas (EE.UU.), este 24 de octubre de 2021. EFE/EPA/Shawn Thew

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito urbano de Yeda; donde el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 8 puntos de ventaja sobre el de Mercedes, arrancará tercero.

La definición de éste campeonato se convirtió en el Mundial más apretado de los últimos años, después de que la Flecha Plateada haya hecho estragos durante los anteriores torneos en los que el británico se consagró en lo más alto durante cuatro temporadas consecutivas.

Hamilton elevó a 103 su propio récord histórico de poles en la F1 al cubrir los 6.175 metros de la pista de Yeda en un minuto, 27 segundos y 511 milésmas, 111 menos que su compañero Valtteri Bottas; y con 142 de ventaja sobre Verstappen, que saldrá tercero al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés arriesgó a tope en su último intento y acabó chocando contra el muro, perdiendo toda opción de superar a los Mercedes, que coparon la primera fila.

El mexicano Sergio Pérez, compañero en Red Bull del líder del Mundial, largará quinto, acompañado en la tercera hilera por el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). El inglés Lando Norris (McLaren), en tanto, saldrá séptimo al lado del otro Alpha Tauri, el del japonés Yuki Tsunoda.

Esta calificación, que tuvo un desenlace realmente emocionante, le permitirá a ‘Sir’ Lewis seguir soñando con su tan ansiado título, el cual le permitirá ubicarse en lo más alto de la tabla histórica de campeones después de que el año pasado igualara las siete coronas mundiales del alemán Michael Schumacher.

El accidente, en tanto, complicó las cosas para Mad Max quien apuntaba a quedarse con una nueva pole pero que finalmente acabó contra el muro, haciendo peligrar la caja de cambios de su monoplaza, que, de ser sustituida, implicaría pérdida de cinco puestos en parrilla.

De todos modos el neerlandés no baja los brazos ya que es consciente de que si se llegaran a dar una serie de resultados podría festejar éste mismo domingo. Para que eso suceda, deberá ganar con vuelta rápida y el astro inglés quedar en el sexto puesto. Otras posibilidades de título para el de Red Bull serán: si vence y el capitán de Mercedes no supera el séptimo; si acaba segundo con el giro rápido y el heptacampeón no mejora el décimo; o si es segundo y el británico no puntua.

“Ha sido terrible”, exclamó el piloto de Red Bull que encabeza el Mundial con 351,5 puntos. “El tercer puesto es decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta la vuelta que estaba haciendo”, sentenció.

“Ha sido un grandísimo resultado este doblete; hemos trabajado durísimo en el simulador; y la colaboración de Valtteri (Bottas) ha sido épica. Es el mejor compañero de equipo que ha habido jamás, a lo largo de la historia de este deporte”, exclamó por su parte Hamilton





HORA: 17:30 GMT (14:30 ARG-URU / 13:30 CHI-PAR-VEN-BOL / 12:30 COL-PER-ECU-MEX)

TV: Star +

TOP 5 DE LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 351,5 puntos

2- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 343, 5 puntos (+8)

3- Valtteri Bottas (Mercedes) 203 puntos

4- Sergio Checo Pérez (Red Bull) 190 puntos

5- Lando Norris (McLaren) 153 puntos





