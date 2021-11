Una figura del Manchester City dio detalles del ‘Método Guardiola’: “Varios partidos los ha ganado él”

Jack Grealish es el futbolista más caro de la historia de la Premier League (Reuters)

La obsesión de Pep Guardiola por el fútbol no es ninguna novedad. El entrenador que maravilló al mundo en la temporada 2008/09 con el Barcelona es en la actualidad uno de los mejores técnicos del planeta y su manera de ver y analizar el deporte es única, según las declaraciones realizadas por quienes han tenido o tienen la posibilidad de trabajar junto a él. Esta semana, Jack Grealish ha hecho su aporte para que los fanáticos entiendan un poco más cómo es entrenar bajo el mando del catalán.

El futbolista inglés tiene 26 años y la campaña pasada se destacó en el Aston Villa a tal punto de que se convirtió en uno de los favoritos de la afición del seleccionado británico cuando recibió el llamado para ser parte del plantel que terminó segundo en la Eurocopa. Sus grandes actuaciones en la Premier League llamaron la atención del Manchester City que en el último mercado de pases lo anunció como su refuerzo estrella a cambio de 117 millones de euros, cifra récord para la liga.

A casi seis meses de aquel traspaso, el jugador sigue aún esforzándose por adaptarse al elenco celeste con el que busca conquistar la Champions League. Para eso no sólo trabaja a diario en búsqueda de mejorarse, sino también que lo hace para adaptarse a los pedidos de Guardiola. Es que al parecer, el ex técnico del Bayern Múnich y del Barcelona es diferente a cualquier otro que haya tenido.

“Dean Smith el año pasado me decía, ‘Si tu crees que es lo correcto ir hacia dentro, confío en ti, hazlo.’ Aquí es todo mucho más estructurado y es completamente diferente. A eso me refiero con adaptarme. Hay muchas reuniones y mucho a lo que acostumbrarse”, explicó en una entrevista en The Telegraph.

Guardiola busca ganar la Champions League con el Manchester City (Reuters)

Al parecer, en el Manchester no hay demasiado espacio para la improvisación y aunque esto parezca dificil de creer en un deporte tan dinámico como el fútbol en donde los planes pueden cambiar en cada acción de juego, esto da resultado. “Varios partidos los ha ganado él Guardiola), literalmente, con cosas que nos enseñó en los entrenamientos, pequeñas tácticas y cambios. Es un entrenador increíble y está obsesionado con el fútbol”.

Asimismo, Grealish destacó que Pep cuenta con un gran equipo de trabajo, pero de todos los integrantes del cuerpo técnico, él es el que más tiempo pasa con los jugadores: “No le veo demasiado por las instalaciones, está siempre en el campo o en reuniones. Tiene un montón de gente trabajando con él, pero el 99% viene de él”. Es que al español le gusta además generar un vínculo con sus futbolistas para poder así ganarse su confianza y luego llevar adelante el plan que tiene en mente para determinado encuentro: “Cada partido tiene una manera diferente de jugar y eso nos ayuda mucho. Es raro, porque yo siempre he definido como un jugador de improvisar”.

Esto parece estar teniendo algunas consecuencias en su nivel y las estadísticas lo demuestran. Es que su influencia en el terreno de juego es mucho menor que la que tenía en su antiguo club, ya que aquí él es parte de una maquinaria conformada por 11 piezas, en la que cada una debe cumplir con su función: “Está siendo más difícil de lo que esperaba. Pensé que iba a tener más el balón e iba a conseguir más goles y asistencias, pero no funciona así. No tengo la misma cantidad de balón que tenía en el Aston Villa, ni de lejos. No te puedo decir que esté sufriendo, pero es más difícil de lo que esperaba al principio. No haré los mismos números que la temporada pasada, pero no voy a dudar de mí mismo”

Obviamente, el método que implementa Guardiola está enfocado directamente en conseguir la Champions League y el ex jugador del Aston Villa no tiene por qué ocultar eso: “Es lo que todos queremos ganar. El entrenador ha ganado todo lo demás desde que llegó. Todos estamos desesperados por ganarla y he venido para ayudarles”.

Por otra parte, el mediocampista ofensivo de 26 años sostiene en que su decisión de fichar por el equipo de Mánchester ha sido la mejor: “Solo tienes una oportunidad así en tu carrera y si no, se va. Sentía el que el Aston Villa estaba acercándose a Europa, pero no sabía cuanto íbamos a tardar en llegar. Si no hubiera fichado por el City, me habría arrepentido siempre. Recuerdo decir a Owen lo mismo con el Real Madrid”.

