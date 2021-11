Feroz editorial contra Pochettino en Francia: “Con Zidane es más seguro ganar la Champions”

Mauricio Pochettino tiene contrato hasta 2023 (Reuters)

El París Saint-Germain (PSG) parece no haber encontrado aún el juego que los fanáticos esperaban cuando se anoticiaron de que Lionel Messi se uniría al equipo de galácticos en el que están Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verrati, Mauro Icardi, Sergio Ramos, Keylor Navas y varias figuras. Por eso, cuando se acerca el final de la primera mitad de la temporada, la prensa parece adelantarse a lo que podría suceder en 2022, porque todas las críticas apuntan al entrenador Mauricio Pochettino.

El argentino tiene contrato hasta 2023 con el cuadro galo, pero desde el fin de semana pasado que los tabloides británicos lo señalan como el elegido por la dirigencia del Manchester United para reemplazar a Ole Gunnar Solskjaer. Esos mismos diarios sostienen que el club inglés está dispuesto a esperarlo hasta el final de la campaña actual, información que ha hecho ruido en el Parque de los Príncipes, desde donde se habría empezado a gestionar un plan por si se concreta su salida.

El sitio Le Parisien publicó este jueves que hubo contactos “no casuales” entre Zinedine Zidane y algunas autoridades del club, aunque no detalló nada más sobre ese diálogo. En el artículo en cuestión se asevera que el ex Real Madrid, que en la actualidad está sin contrato, “prefiere no dejar pasar la oportunidad de un gran club”, aunque también está tentado de tomar las riendas de la selección de Francia, si el ofrecimiento le llega.

Asimismo, el editor central del portal galo, Frédéric Michel, escribió una feroz editorial en la que anticipó que el PSG no dejará pasar la chance de contratarlo: “Este verano se presentó la oportunidad de contratar a Lionel Messi, el club capitalino no lo dudó ni un solo segundo. Lo mismo ocurrirá con Zidane, en el mercado desde este verano”. Con eso, adelanta que el movimiento se haría al final de la campaña 2021/22.

Zinedine Zidane aguarda propuestas que lo seduzcan y la del PSG sería una (Reuters)

En este texto se recuerda que Zizou ganó nada menos que tres Champions League de manera consecutiva con el Real Madrid y que el actual entrenador jamás conquistó un certamen internacional: “Mauricio Pochettino no nos culpará, pero el PSG siempre encontrará candidatos para acumular títulos de campeonatos de Francia y otras copas nacionales. Ganar el Santo Grial es otra cosa y le queda un último escalón por subir. Con Zinedine Zidane más seguro que con cualquier otro entrenador ”.

Además, se describe al técnico francés como el “adecuado” para un club que tiene un vestuario plagado de estrellas y además sufre las presiones constantes de la propia dirigencia, obsesionada con conquistar el trofeo europeo. A su vez, su arribo podría servir para retener a Kylian Mabppé, cuyo vínculo expira en junio de 2022 y aún no lo ha renovado.

Por su parte Pochettino habló el martes sobre su futuro y descartó un cambio de equipo: “Estoy feliz en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador y como entrenador, siempre he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me preguntas es que soy feliz en París”. Pero con esto, el ex técnico del Tottenham no desmintió el interés del Manchester United, por lo que fue preguntado nuevamente el miércoles después de la derrota de su equipo con el City por la Champions: “Nosotros estamos enfocados en hacer lo mejor para nuestro equipo”.

