Un ex compañero de Cristiano Ronaldo criticó a Lionel Messi: “Estoy harto de que gane el Balón de Oro”

Lionel Messi va por su séptimo Balón de Oro (Reuters)

El lunes 29 de noviembre France Football dará a conocer el nombre del nuevo ganador del Balón de Oro y luego de que se conocieran los 30 nominados la lucha parece estar entre Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Jorginho. En este contexto grandes estrellas del fútbol mundial se han expresado en las últimas semanas sobre quién debería quedarse con el galardón y cada declaración ha abierto el debate.

Si bien la pelea entre estas figuras parece ser reñida, algunos ex jugadores tienen claro quién debería ser proclamado como el mejor jugador de la última temporada y este es el caso de Patrice Evra. El ex lateral que brilló en el Manchester United y en la Juventus, entre otros clubes, sostuvo que el argentino que ahora defiende la camiseta del París Saint-Germain no ha hecho méritos suficientes para estar entre los máximos aspirantes.

“Estoy harto de dárselo a Messi”, exclamó en diálogo con Journal du Dimanche, y justificó su postura: “Qué ganó? Sí, la Copa América, pero con el Barcelona, ¿qué hizo?”. Es que La Pulga apenas conquistó una Copa del Rey en la última campaña con el elenco blaugrana del cual se marchó libre en junio, pese a haber tenido intenciones de quedarse.

Jorginho, Benzema, Cristiano, Messi y Lewandowski, los cinco máximos candidatos a ganar el Balón de Oro

Por ese motivo, Evra, quien fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, indicó que hay quienes han tenido desempeños colectivos mejores como Jorginho, que ganó la Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con su selección: “No entiendo que digan que solo es un mediocampista. ¡Se lo merece!”. Lo curioso es que el volante italiano también cree que La Pulga debería ser el galardonado, según reveló el ex futbolista Antonio Cassano.

“Estaba tomando unos días en Formentera, con mis hijos. Estaba tirado en la playa tomando sol y de golpe, vienen y me golpean la espalda: ‘Grande, Antonio. Grande’. Me doy vuelta. Se quitó las gafas y el tapabocas, era Jorginho”, contó en una entrevista con Christian Vieri en Twitch,

Luego, el ex jugador del Real Madrid explicó que no quiso dejar pasar la oportunidad para hablar sobre la pelea por el Balón de Oro: “Nos dimos un abrazo pero luego le digo: ‘¿Cómo es eso que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a vos antes que a Messi?. Él me respondió: ‘Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo con vos, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire”.

Lionel Messi es el máximo ganador de Balones de Oro del mundo, con seis premios en su carrera, uno más que Cristiano Ronaldo, quien tiene cinco. En estos días, podría ampliar su vitrina.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lautaro Martínez (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Luka Modric (Croacia), Neymar (Brasil), Pedri (España), Karim Benzema (Francia), Erling Haaland (Noruega), Kevin De Bruyne (Bélgica), Gianluigi Donnarumma (Italia), Mohamed Salah (Egipto), Leonardo Bonucci (Italia), Giorgio Chiellini (Italia), Luis Suárez (Uruguay), Jorginho (Italia), Harry Kane (Inglaterra), N’Golo Kanté (Francia), Raheem Sterling (Inglaterra), Phil Foden, (Inglaterra), Robert Lewandowski (Polonia), Romelu Lukaku (Bélgica), César Azpilicueta (España), Nicoló Barella (Italia), Ruben Dias (Portugal), Bruno Fernandes (Portugal), Simon Kjaer (Dinamarca), Riyad Mahrez (Argelia), Gerard Moreno (España) y Mason Mount (Inglaterra).

