El polémico momento cuando Hugo Sánchez calificó su desempeño en FIFA con 99

Hugo Sánchez es uno de futbolistas más destacados que ha emergido de México. Debutó en los Pumas del Club Universidad Nacional, pero recorrió Estados Unidos, España y Austria debido a su capacidad para jugar al balompié. El emblemático jugador del Real Madrid siempre se ha encargado de respaldar la categoría que demostró en las canchas, incluso desde su faceta de analista.

El antiguo elemento de equipos como San Diego Sockers, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, LASK Linz, Dallas Burn, América, Atlante y Atlético Celaya ha brindado momentos para el recuerdo en la memoria del espectador mexicano. A pesar de la crítica, uno de ellos fue cuando realizó un acto de autoevaluación en el programa Futbol Picante y decretó qué estadísticas se pondría en su propia carta de FIFA.

En la edición de 2020, la empresa EA Sports lo incluyó como uno de sus iconos por su trayecto en la Casa Blanca. A raíz de ello, se convirtió en el segundo mexicano con dicha distinción, luego de Luis El Matador Hernández. Normalmente, este nombramiento permite reconocer a parte de los jugadores más representativos de la historia durante tres etapas de su carrera: los inicios, las épocas ilustres y la retirada.

El periodista Ricardo Puig lo cuestionó sobre cuáles serían sus números respecto a ritmo, tiro, pases, drible, defensa y físico. Estos son los componentes esenciales que promedian la valoración general de cada deportista dentro del videojuego anual de futbol. Las respuestas del estandarte capitalino generaron una inmediata repercusión mediática.

El hombre que ganó cuatro Pichichis con el cuadro merengue no dudó en adjudicarse más de 90 puntos para cada rubro; su sinceridad nunca ha estado en duda, de ahí que en ese instante volvió a manifestarla. En ese espacio, también agradeció a Pumas por el impulso que le brindó para saltar al Viejo Continente; a Las Águilas, por hacer posible su retorno al máximo circuito azteca, y a los desarrolladores de FIFA por incluirlo entre sus prominentes personalidades.

“Bueno, ritmo lo intuyo también como intensidad, podríamos ponerle 95. Desde que empezaba el partido hasta que terminaba estaba metidísimo (...) Tiros, 99. Esa era mi especialidad, y de primera intención más todavía. Pases, ahí puedo ir en 92. (...) Drible, uf, ahí estoy cojeando, Ricardo; ahí me voy a 90. ¿Defensa? Ayudaba en las jugadas a balón parado, estorbaba a los porteros y a los defensas mucho (pronunció mientras se colocaba un 90 en la pizarra electrónica). Físicamente, sí, ahí quiero acercarme no tanto como los remates, pero sí me mantuve bien y sano durante muchos años”, aseguró.