Los misterios sin resolver del fan que invadió el campo para saludar a Messi y generan sospechas en la Policía

El joven fue puesto en libertad, 48 horas después de los hechos (Gettyimages)

Si bien fueron varias las veces que se pudo ver a un fanático invadiendo la cancha para saludar y expresar su cariño a Lionel Messi, el último episodio que vivió el argentino en el Stade Vélodrome durante el duelo entre el Marsella y el PSG sigue dando que hablar por el misterio que rodea al individuo en cuestión.

Después de perseguir en una épica carrera a La Pulga y lograr su objetivo de detener el avance del PSG para saludar a su ídolo, el joven, que logró evadir al personal de seguridad para entrar al campo, finalmente fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría en donde se lo puso bajo custodia.

Una vez dentro de la estación comenzaron a surgir varios interrogantes. A más de 48 horas de ese suceso, el sujeto ya fue puesto en libertad y los medios locales brindaron nuevas informaciones sobre el caso que acentúan el misterio que rodea a la persona.

El jóven habría dicho que nació en 2006 y no poseía documentos de identidad (Gettyimages)

Según detalló L’ Equipe, se trata de un joven nacido en Argelia que dijo ser menor de edad. El interrogatorio resultó un tanto incómodo ya que “apenas hablaba francés” (si bien es la primera lengua extranjera que se puede oír en el país, el idioma oficial es el árabe).

Las dificultades para entablar una conversación resultaron un dolor de cabeza y es por eso que debieron contratar a un intérprete para notificarlo de sus derechos durante la detención.

Durante la sesión, el joven declaró haber nacido en 2006, detalló el sitio RMC Sports. Sin embargo, el personaje en cuestión no tenía documentos de identidad ni una dirección fija de residencia para corroborar sus dichos. A su vez, se presentó como un menor no acompañado, lo que significa que es una persona de menos de 18 años que está separada de sus padres y sin ningún adulto a su cargo.

El adolescente de 16 años (según la información que le dio a las autoridades) dijo en un primer momento que se llamaba Osama O y luego Oussama K. Según aclararon, insistió con que es un fanático de Lionel Messi y aseguró que su intención era meterse en el Vélodrome simplemente para acercarse a su ídolo.

El joven invadió el campo y frenó un ataque del PSG (Reuters)

Lo que la policía todavía no logra entender es cómo este individuo, que no es un aficionado del Marsella ni mucho menos un socio de la entidad, logró acceder al estadio sin ningún tipo de problemas a pesar de no tener un acompañante.

En lo que respecta a un posible castigo deportivo, estas nuevas informaciones beneficiarían al OM de cara a lo que pueda resolver el Comité disciplinario de la LFP, ya que este caso podría presentarse como un hecho aislado al comportamiento que tuvo la afición del club en la invasión de campo durante el enfrentamiento con el Angers. Sin embargo, la preocupación está centrada en la seguridad de las estrellas deportivas después de la facilidad que tuvo este fanático para introducirse al campo de juego.

En la misma línea, recientemente también se conoció la penalización para los 21 detenidos tras los incidentes en las tribunas durante el Clásico entre el Olympique de Marsella y el PSG (los fanáticos locales arrojaron proyectiles a los jugadores). Catorce de ellos se declararon culpables y algunas sanciones van desde simples multas hasta penas de prisión suspendidas de cinco meses. Uno de ellos, de 41 años, fue condenado a 6 meses de prisión que podrían ser cumplidos con un brazalete electrónico en su domicilio, según informó el portal francés La Provence.

