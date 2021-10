Eduardo Lamazón tundió al periodista Jorge Ramos por entrevista con Canelo Álvarez

Canelo Álvarez se dijo consciente del riesgo que existe en cada pelea que disputa arriba del ring (Foto: Ed Mulholland/ Matchroom/EFE)

El boxeo es uno de los deportes más populares en México y gran parte de América Latina, aunque también es motivo de críticas a nivel mundial por el riesgo al que se exponen los deportistas cuando reciben golpes de gran magnitud. Jorge Ramos cuestionó sobre dicho peligro a Saúl Canelo Álvarez durante una entrevista y lo relacionó con la enfermedad de Parkinson que afectó a Muhammad Ali en su retiro, aunque la pregunta incomodó al comentarista de la disciplina Eduardo Lamazón.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el comentarista de Box Azteca se pronunció acerca de la comparación realizada por Ramos. “Jorge Ramos es un buen periodista, provocador. Entrevistó a Canelo y le hizo notar lo peligroso del boxeo, como ejemplo lo que le hizo a Muhammad Ali. Ali fue un enfermo de Parkinson. ¿Por el boxeo? ¿Boxear da Parkinson? ¿Cuántos boxeadores con Parkinson conocen?”, escribió.

Y es que en agosto de 2021, los dos personajes sostuvieron una charla. En un momento, Ramos mencionó que “estaba pensando en otro de los grandes del boxeo, Muhammad Ali. ¿Hay el temor en un boxeador como tú de que mentalmente te pueda afectar el boxeo?”, aunque Canelo negó que al subir al cuadrilátero sea esa la idea que se apropie de sus pensamientos.

Jorge Ramos cuestionó a Canelo Álvarez sobre su temor de padecer alguna enfermedad como el Parkinson que aquejó a Muhammad Ali (Foto: EFE)

“Uno como peleador no piensa en eso más que en hacer lo que te gusta. Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero, te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad, porque es un deporte de contacto y muy peligroso. Si pasa lo que tiene que pasar, solo Dios sabe, pero pasará haciendo lo que más disfruta uno. Haciéndolo feliz. Entonces uno no piensa en eso”, aseguró.

Desde el conocimiento de su diagnóstico en 1984, y más aún cinco años después de haber fallecido, los rumores y versiones en torno al origen de la enfermedad que padeció el mítico pugilista han sido variadas. De hecho, un sector importante de la afición tiene, al igual que Jorge Ramos, la ferviente creencia de que la afección por Parkinson tuvo su origen en el desempeño de su ocupación profesional.

Al respecto, William Brian Gormley, neurólogo y profesor de la Universidad de Harvard, enfatizó en una entrevista para Univisión que el padecimiento sí puede guardar relación con el boxeo, aunque otros factores pudieron influir. “Es muy probable que la enfermedad del señor Ali se remonte a su carrera en el boxeo, pero también es posible que la haya desarrollado por causas no relacionadas a lesiones en la cabeza, como ocurre en otros pacientes”, aseguró.

Eduardo Lamazón es un reconocido comentarista de boxeo en el equipo de Azteca Deportes (Foto: Instagram/@elzaraguilar)

Mientras tanto, en su autobiografía titulada El alma como mariposa, Ali negó que el boxeo haya sido determinante en su enfermedad. “Habría tenido Parkinson si hubiera sido un panadero. No hay muchos boxeadores que tengan Parkinson y hay un montón de personas que tienen Parkinson que nunca han visto un combate de boxeo y mucho menos han estado en uno”, sentenció.

En ese sentido, aunque existe la posibilidad de que la aparición del Parkinson en las personas pueda ser propiciada por lesiones craneales, aún no existe evidencia suficiente que certifique la relación de los dos factores en el caso de Muhammad Ali. Por esa razón el comentarista reconocido como Don Lama, arremetió contra el periodista Jorge Ramos.

Por otro lado, Canelo Álvarez ha confesado ser consciente del peligro que implica subir a los ensogados. “Siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no, pero al final de cuentas lo que le digo es que no se preocupen porque voy a morir feliz, porque es lo que amo”, declaró.

