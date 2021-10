Pepi Staropoli, el lado B de la economía de un luchador de UFC: “McGregor hay uno en un millón”

Laureano Staropoli volverá a subirse al octágono en su sexta presentación en UFC

Muchas veces la realidad no coincide con lo que se ve delante de los flashes de los espectáculos más impresionantes del mundo. Sobre todo en los deportes de contacto, donde las empresas más importantes promocionan sus eventos bajo un manto de millones de dólares en juego.

La carrera del luchador profesional es una de las más sacrificadas, afirma Laureano Pepi Staropoli a Infobae en la previa a su sexta presentación dentro de la UFC, en la que protagonizará una de las peleas más decisivas de su carrera cuando salte a la acción para enfrentarse al estadounidense Jamie Picket en el UFC 196 de Las Vegas.

Al mismo tiempo, asegura que la mayoría de los peleadores que forman parte de la empresa no son millonarios como se cree en el mundo exterior.

“Para nada. Imaginate que en este último tiempo que estuve en Argentina andaba con la SUBE cargada de acá para allá”, bromea al intentar derribar ese mito de que por llegar a la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo ya tiene la vida económicamente resuelta.

Laureano forjó su camino a base de sacrificio, constancia y mucha fuerza de voluntad

“Esta es una carrera muy sacrificada en la que capaz te toca una racha que venís ganando re bien o una que te toca perder y estás un tiempo sin pelear. Uno tiene que saber administrarse con ese tema”, reconoce uno de los máximos referentes argentinos que tiene la UFC.

“Acá si no peleas no cobras. Y si ganas, ganas una cosa y si perdes te dan otro porcentaje y es así”, explica Pepi que vivió ambas experiencias. “Es muy difícil saber organizarse con este tema. En mi caso fue complicadísimo porque no tuve los conocimientos que tengo ahora”, reconoce sobre sus inicios en la compañía.

El luchador de 28 años debutó en UFC en 2018 con un triunfo sobre Héctor Aldana por decisión en una sangrienta batalla por la que, además del pago establecido por ganar, se llevó un bonus de 50 mil dólares por ser la mejor performance del evento. Posteriormente, obtuvo su segunda victoria consecutiva frente a un experimentado como Thiago Alves, 10 años mayor que él.

“Ahora tengo gente que me está ayudando a invertir, estoy sacando mi marca de ropa y llevando adelante otros emprendimientos. Estoy haciendo trabajar mi plata que es lo más importante”, explica Staropoli que es consciente que, “como la de un futbolista, la vida de un peleador es corta. Entre los 35 y 40 años ya te estas retirando y hay que pensar en el después”.

“A no ser que seas un Top, o un campeón mundial con muchas peleas, es ahí donde podes hacer una diferencia económica. Pero después no, después sos una persona de clase media”, comenta el oriundo de La Plata, poniendo como ejemplo a la estrella más reconocida de la empresa: “McGregor es uno en un millón. Fue uno de los pocos que pudo hacer todo esa fortuna en medio de su carrera como peleador. No hay otro que sea igual a él”.

Pepi arribó a la UFC en 2018

Si bien es cierto que para llegar a UFC hay que ser un gran peleador, Laureano también cree que “la parte mediática suma mucho a la hora de ser un luchador de la empresa. Tenes que saber cómo venderte o qué querés transmitirle a la gente”.

“Yo por mi lado voy por un mensaje más positivo, no soy un tipo que me gusta ostentar sino más bien poder darle algo a los fanáticos para que puedan utilizarlo para su vida. Ahora estoy dando seminarios, pero yo con esto no pienso ganar plata, pienso compartir momentos con la gente, estar con ellos. Eso es lo que a mi me llena de verdad”, afirma emocionado.

“Creo que eso habla mucho mejor de una persona que andar mostrando que te compraste un Ferrari. O sea, si vos sos un boludo como persona, adentro de un Ferrari vas a ser un boludo con Ferrari. Yo tengo algo más copado que transmitir”.

Staropoli se enfrentar a Pickett en una pelea decisiva para su carrera

Finalmente, después de que se aplazara su presentación en Las Vegas pactada para el 9 de octubre porque su rival dio positivo de COVID-19, Pepi saltará nuevamente a la acción en lo que será su sexta pelea en la UFC contra el norteamericano Jamie Pickett. “Se hizo esperar mucho, pero acá estamos. Es la primera vez que estoy tanto tiempo acá en Las Vegas así que pude aprovechar para entrenar y conocer la ciudad un poco más, Estoy agradecido de esta nueva oportunidad”, reconoce.

El de esta jornada no será una combate más para el joven de 28 años. Deberá salir a ganar como sea después de que desafortunadamente cayera en sus últimas tres presentaciones: “Para mi es una pelea decisiva para ver si continúo o mi vida da un cambio. Todas las cosas pasan por algo. Esas tres derrotas también me enseñaron, me siento un nuevo peleador. Me siento fuerte en todos los aspectos de mi vida y quiero mostrar que soy argentino y que pronto voy a estar en el Top con los mejores”.

“Creo que estoy en mi mejor momento. Nunca llegué tan bien para una pelea, estoy muy bien preparado y espero poder demostrarlo en la pelea. Tengo una corazonada para esta pelea, algo me dice que va a pasar algo bueno y sé que esto va a ser una vuelta de página en mi carrera”, se atrevió a vaticinar.

“La gente se va a encontrar con una versión mía que no es conocida. Es algo que vengo construyendo desde hace mucho tiempo y que me está definiendo como peleador. Estoy seguro de que se van a sorprender con lo que van a ver”, advierte Laureano además de asegurar que “va a haber mucha sangre”.

El combate comenzará a las 14 (hora local), y que también se podrá seguir en el resto de Latinoamérica (18:00 ARG-URU/ 17:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 16:00 COL-PER-ECU-MEX)

SEGUIR LEYENDO