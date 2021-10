Qué piensa Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sobre los técnicos extranjeros

Mikel Arriola pretende que los mejores técnicos lleguen y así haya más espectáculo para la afición (Foto: Jorge Núñez/EFE)

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, declaró recientemente en conferencia de prensa que no tiene contemplado poner un tope para los estrategas extranjeros en la primera división nacional. Hoy en día, de los 18 timoneles en el Grita México A2021 únicamente tres son mexicanos: Miguel Herrera (Tigres), Javier Aguirre (Rayados) y Marcelo Michel Leaño (Chivas).

Arriola consideró que no es necesario tomar una medida así, ya que la gente merece el mejor espectáculo posible y para ello deben llegar los mejores estrategas posibles; aunque de igual forma mencionó que los mexicanos se encuentra en un semillero importante como lo es la Liga de Expansión:

“En el tema de los técnicos extranjeros, la idea no es poner topes, ni cuotas. Lo importante es que la gente tenga el mejor espectáculo posible, que vengan los mejores técnicos posibles”

Aguirre volvió de su aventura en el mundo para ser uno de los tres técnicos mexicanos en el Apertura 2021 (Foto: Miguel Sierra/EFE)

En el Grita México 2021, cuatro estrategas han sido cesados de sus equipos y tres de ellos son nacionales, se trata de: Héctor Pity Altamirano, Guillermo Vázquez y Víctor Manuel Vucetich. En sus lugares llegaron: a Querétaro, Leonardo Ramos (uruguayo); a Necaxa Pablo Guede (argentino); y en el caso de Vuce su relevo fue otro mexicano.

La señal de escasez de timoneles mexicanos no es algo que angustie al presidente de la liga mexicana, al menos no por el momento. El directivo detalló que el verdadero semillero de técnicos se encuentra en la Liga de Expansión y en la Liga Femenil.

“Donde yo tengo puesta la mira es en un gran semillero que tenemos de técnicos mexicanos, que es la Liga de Expansión. En la Liga de Expansión no solamente tenemos debuts de mexicanos menores de 22 años, no solamente tenemos partidos donde juegan todos mexicanos, todos jóvenes y de ahí se debutan en la Liga MX”, declaró en conferencia de prensa.

“Hemos tenido otros momentos en el que lo directores mexicanos han sido mayoría, pero hay que preocuparnos por producir nuevas generaciones de técnicos mexicanos y ahí está la Liga de Expansión y por qué no la Femenil”.

Marcelo Míchel Leaño tiene experiencia en liga de ascenso (Foto: Twitter@el9ymedio)

Para Arriola la preparación y experiencia es clave, pero no únicamente aquella que requiere de una formación académica, sino también de esa experiencia que la acumulación de juegos le puede dar a un entrenador, por ello ve en la Liga de Expansión una buena fuente de formación por la cantidad de partidos que se disputan.

“Por qué no pensar que esta nueva generación de técnicos mexicanos, pueda venir de Expansión a la Liga MX, con técnicos que tengan preparación académica, pero que tengan partidos también y eso es lo que da Expansión. Muchos partidos al año, mucha experiencia, mucho futbol, tanto de los jugadores en las piernas como de los técnicos en lo táctico,” manifestó el presidente de la Liga MX.

“Sigamos buscando mejorar la oferta de los técnicos mexicanos para que los 18 equipos haya mejores equilibrios”, sentenció Mikel Arriola.

No obstante, la falta de una medida que regule la cantidad de extranjeros en los banquillos nacionales, no implica que no se busque equilibrar la situación en un futuro. Durante las 13 jornadas que se han disputado hasta el momento, los entrenadores que han mostrado un mejor trabajo y más constante son: Santiago Solari en América, con solo una derrota; y Diego Cocca en Atlas, quien mantiene a los Rojinegros en zona de liguilla.

