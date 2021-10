Por qué Canelo Álvarez no quiere ser el mejor boxeador mexicano de la historia

México se ha caracterizado en la historia del deporte mundial por los boxeadores de gran calidad que se han desempeñado en el ámbito profesional. La gran cantidad de logros, hazañas y nombres han fomentado un debate interminable sobre quién puede ser el mejor exponente de la historia. En ese tenor se encuentra Saúl Canelo Álvarez quien, a pesar de tener la posibilidad de lograr un objetivo que ningún nacido en el país ha logrado, no busca adjudicarse dicho título.

Durante una entrevista para el podcast Last Stand, con el periodista Brian Custer, el tapatío habló sobre la proeza que podría lograr el próximo 6 de noviembre ante Caleb Plant. Acerca de ser el primer campeón indiscutido nacido en México y América Latina, aseguró que “significa mucho para mi legado. Es muy importante para mí, para mi equipo y para México (...) porque al final del día quiero hacer historia”.

En ese momento, el periodista deportivo rememoró las comparaciones con otros púgiles y lo cuestionó sobre si despojar a Caleb Plant del título de avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo convertiría en el mejor de la historia. Sin embargo, Álvarez consideró que el principal objetivo es consolidar su carrera antes de superar a otros boxeadores.

“No. Yo no quise decir eso. Yo hago mi historia, los demás peleadores hacen su propia historia. No me quiero comparar con otros peleadores. Yo sólo quiero hacer mi historia, la historia del Canelo”, fue contundente en su respuesta.