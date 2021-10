Faitelson defendió al Chucky Lozano por su actitud con el Napoli

Lozano se molestó por salir de cambio en el juego de Napoli vs Torino (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

El pasado domingo 17 de octubre, el conjunto del Napoli se enfrentó al equipo de Torino. A pesar de que el equipo del mexicano Hirving Lozano ganó con un marcador de 1 - 0, no fue un buen partido para el Chucky Lozano ya que tuvo pocos minutos de juego y se molestó con los cambios que realizó Luciano Spalletti. El delantero mexicano protagonizó una escena que registró su molestia.

Ante ello, diferentes comentaristas deportivos hablaron sobre la reacción del Chucky al momento de su cambio, pero uno de los periodistas deportivos que defendió su actitud fue David Faitelson. Por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió su opinión ante la reacción malhumorada del delantero, pues argumentó que Lozano está en todo su derecho de molestarse.

Faitelson calificó como normal la manera en la que respondió el Chucky cuando vio el cambio en la pizarra del árbitro (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

Empezó por comentar que los pocos minutos que se le dio a Hirving sí son motivo para molestarse; entró al minuto 59 y salió al 89, con apenas 30 minutos de juego en la cancha el técnico de los napolitanos decidió cambiar la estrategia y sacó al goleador mexicano. Durante su participación en la cancha no tuvo ninguna oportunidad a gol.

Además, Faitelson calificó como normal la manera en la que respondió el Chucky cuando vio el cambio en la pizarra del árbitro, ya que se acostumbró a ver al futbolista como titular o se le brindó la confianza de empezar a tener mayor participación en la cancha.

“Es completamente normal que Hirving Lozano se enoje cuando sale de cambio luego de jugar apenas algunos minutos. Lo entiende el entrenador del Nápoles. El futbolista mexicano fue al vestidor y luego celebró como todo el equipo como debe hacerlo...”, fueron las palabras de David Faitelson compartidas en Twitter.

Así defendió David Faitelson al Chucky Lozano (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

¿Cómo fue la molestia del Chucky Lozano con el Napoli?

Al minuto 89 el futbolista azteca dejó la cancha para cederle su lugar al defensor Juan Jesús. El cambio no le agradó al mexicano por lo que se fue directamente a los vestidores. De acuerdo con la prensa italiana, el medio DANZ Italia reveló que, a pesar de los esfuerzos de Lorenzo Insigne por calmarlo y animarlo para que no dejara la banca, no logró convencerlo y el Chucky Lozano se fue a los vestidores.

Enojado y con pocos minutos de juego, el delantero mexicano no estuvo presente en los últimos minutos del partido. Con un apretado marcador el Napoli logró ganar 1 - 0.

Chucky Lozano solo jugó 30 minutos en el pasado juego del Napoli ((Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

Posteriormente se dio a conocer la reacción del entrenador de Lozano. Al término del partido, en conferencia de prensa, Spalletti habló sobre la actitud del Chucky Lozano. Y a pesar de que supo de la molestia obvia del delantero, no mostró ninguna duda de su cambio y comentó qué lo orilló a tomar dicha acción. Por la dinámica que se manejaba en el juego se decidió por un cambio defensivo.

“Hoy Lozano hizo lo que tenía que hacer, solo que el partido requería que yo hiciera ese cambio. Lo siento mucho, espero que lo haya entendido, entiendo su reacción y como futbolista yo hubiera hecho lo mismo, es decir, ir directo al vestuario”.

Pero no demeritó el esfuerzo del canterano de Pachuca, simplemente no mostró las habilidades que requería para ganar el partido. Incluso lamentó las situación que vivió el jugador azteca y reveló que al final del juego se acercó con sus compañeros para festejar el triunfo: “Cuando regresamos, felicitó al equipo. Tengo cinco cambios y remplazo a quien quiero”, apuntó.

