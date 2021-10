Brayan Angulo reconoció que Xolos se encuentra en deuda con su afición

La mala campaña del Club Tijuana a lo largo de trece fechas en el Torneo Apertura Grita México 2021 no ha pasado desapercibida por sus futbolistas. Brayan Angulo aseguró que Xolos posee una deuda con sus seguidores más fieles, pues el equipo fronterizo se sitúa en la última plaza del certamen.

En conferencia de prensa, el lateral de 31 años profundizó en que el pesar que mantienen los integrantes de los Xolaje deviene de la imposibilidad de ganar luego de cada actuación semanal, no así de las labores que efectúan en la constante preparación de los encuentros de Liga MX.

“Estamos de últimos en casi todas las tablas negativas. El concepto de deuda hay que tomarlo en el que si lo hablamos por cuestión de puntos, de los fines de semana, en mi parecer sí estamos en deuda. Con nosotros mismos, primero que todo porque creo que la calidad del plantel no merece la posición que tenemos, con la afición, con la institución. (...) Si lo tomas desde el punto de vista del día a día, creo que el grupo no tiene nada que reprocharse. (...) Es un equipo que hace las cosas bien, pero desafortunadamente por pequeños detalles el fin de semana no podemos sumar los tres puntos”, sentenció.