Tras la polémica con Kyrie Irving, Michael Jordan dio un contundente respaldo a la política de vacunación de la NBA

Michael Jordan es el dueño de una de las franquicias de la NBA (EFE)

El ex astro Michael Jordan, dueño de los Charlottes Hornets, apoyó este lunes el protocolo establecido por la NBA para los no vacunados contra el covid-19. La liga, que no exige que sus jugadores estén inoculados, instituyó un protocolo de salud muy restrictivo para los no vacunados y decidió que aquellos que se perdieran los partidos por este motivo verían reducidos sus salarios.

“Estoy al unísono con la Liga. Todos han dado su opinión sobre las vacunas. Creo firmemente en la ciencia”, dijo Jordan en una entrevista en el canal estadounidense NBC. “Voy a ceñirme a eso, y espero que todos sigan las reglas”, insistió la leyenda de Chicago Bulls.

A una semana para el inicio de la temporada, el 95% de los jugadores de baloncesto ya están inoculados, pero este no es el caso del astro Kyrie Irving, el base de los Brooklyn Nets. Una situación que podría resultar perjudicial para su equipo al tener que prescindir de él durante la mitad de los partidos de la temporada regular, es decir 41.

Brooklyn Nets ha apartado del equipo al base Kyrie Irving por no vacunarse contra el coronavirus (Europa Press)

Por el momento, la franquicia optó por separarlo para no dejarlo entrenar con el resto del plantel. “Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una profunda deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni practicará con el equipo hasta que sea elegible para ser un participante completo”, informó el gerente general, Sean Marks, en un comunicado.

Hay que destacar que por una normativa sanitaria, la ciudad de Nueva York exige al menos la primera dosis de la vacuna para que las personas puedan acudir a lugares cerrados con gran afluencia de público. Hasta el momento, Irving mantiene su negativa de inocularse contra el coronavirus, razón por la cual el equipo lo apartó para los últimos juegos de la pretemporada y el inicio de la fase regular de la NBA.

Si bien Jordan es cuidadoso en su expresión, otra leyenda de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, ha sido más vehemente al pedir la vacunación. Para el ex integrante de Los Ángeles Lakers, “un jugador debe imperativamente someterse a ella (la vacuna), de lo contrario tendría que ser retirado del equipo”.

En este contexto, el futuro de Irving es una incógnita. En el anteúltimo año de su contrato, el base que supo ser campeón junto a LeBron James con los Cleveland Cavaliers podría perder su contrato de unos 35 millones de dólares en caso de que su postura no cambie.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de AFP