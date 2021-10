Sheamus, luchador de la WWE, criticó fuertemente a Cristiano Ronaldo

Sheamus, gladiador irlandés que pertenece a las filas de la empresa estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE), cuestionó la trayectoria de la multilaureada estrella del balompié Cristiano Ronaldo.

En entrevista con el medio británico BT Sport, el tres veces monarca de la WWE y una vez Campeón Mundial Pesado dentro del emporio de la familia McMahon reconoció la calidad del atacante luso de 36 años.

Sin embargo, como fiel aficionado del Liverpool no dejó pasar la oportunidad para generar polémica en el sector archirrival de Inglaterra: el Manchester United. Por lo que resaltó que El Comandante no forma parte de los nombres históricos del futbol.

Tampoco dudó en establecer que el oriundo de Madeira siempre busca destacar y mantenerse bajo los reflectores, aún cuando manda a guardar la esférica desde los once pasos.

Durante su reflexión, aclaró que no es un hater del referente de la Selección de Portugal, pero comparó su actitud con la del zaguero francés Ibrahima Konaté, quien aterrizó en Anfield procedente del RB Leipzig.

Afirmó que el elemento de los Reds refleja “lo opuesto” que El Bicho sobre la cancha. Pese a ello matizó que, seguramente, en veinte años los espectadores “se acordarán más de (Cristiano) Ronaldo”.

Por otra parte, aseveró que el exintegrante del Sporting de Lisboa, Real Madrid y Juventus no tiene las condiciones necesarias para subirse a un cuadrilátero de wrestling.

“No duraría ni cinco segundos, no es muy fuerte (para adentrarse a la lucha libre profesional). Es de ese tipo de jugadores que se caen con el viento, que no durarían más de dos minutos. (...) Digo, tiene esa cualidad para ofrecer espectáculo, pero nada más. No tiene físico (para el deporte de combate), a eso me refiero”, aseguró.