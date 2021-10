El día que Rey Mysterio ganó el Campeonato de la WWE, pero solo lo mantuvo por dos horas

Rey Mysterio duró menos de dos horas como Campeón de la WWE. Su reinado es el más corto en la historia del cinturón, al igual que el de André The Giant. (Foto: @WWE__History/Twitter)

El Campeonato de la World Wrestling Entertainment (WWE) es la máxima distinción individual, de índole masculina, dentro del emporio de entretenimiento deportivo de la familia McMahon. Sólo tres gladiadores con raíces mexicanas han podido conquistarlo. Rey Mysterio fue uno de ellos; sin embargo, no logró mantenerlo por más de un programa.

El luchador mexicoamericano replicó la hazaña que el “Latino Heat” Eddie Guerrero proclamó en No Way Out 2004, cuando destronó a “The Next Big Thing” Brock Lesnar. En su caso, el oriundo de San Diego, California se coronó en la emisión de RAW del lunes 25 de julio de 2011, luego de ganar un certamen por el cetro que permanecía vacante.

El oro estaba en dicha condición debido a la historia que CM Punk mantenía con John Cena. En Money in the Bank 2011, efectuado ocho días antes de la gloria del Amo del 619, el Chicago Made acabó con el reinado de 77 días del entonces ocho veces monarca de la WWE. De esta manera emuló marcharse de la compañía con la potestad de su tesoro más preciado, a la par que concretó el despido de su oponente.

CM Punk luego de vencer a John Cena en MITB 2011. El mano a mano fue catalogado como una lucha de cinco estrellas para el periodista Dave Meltzer. (Foto: WWE)





Información en desarrollo*

