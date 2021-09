Quiénes son los luchadores mexicanos que se mantienen dentro de las filas de WWE en septiembre de 2021

Rey Mysterio, de 46 años, encamina a su hijo Dominik, de 24, en la industria del entretenimiento deportivo. (Foto: WWE)

Ocho luchadores mexicanos preservan un contrato firmado con la empresa World Wrestling Entertainment. Aunque, debido al manejo creativo del roster compuesto por más de 150 gladiadores en Estados Unidos, solo la mitad de ellos suelen aparecer de forma constante en la programación principal del gigante del entretenimiento deportivo.

Los Mysterio tomarían caminos separados

Rey y Dominik Mysterio batieron un récord en el pago por ver WrestleMania Backlash, efectuado el 16 de mayo de 2021, luego de que derrocaran a Dolph Ziggler y Robert Roode como Campeones de Parejas de SmackDown. El triunfo ante The Dirty Dawgs provocó que los mexicoamericanos se convirtieran en el primer equipo de padre e hijo en la historia de WWE que conquistara los cinturones tag team.

Luego del regreso a televisión de Jimmy Uso, este reformaría la dupla de The Usos con su hermano Jey e iniciaría una rivalidad titular con La Familia Mysterio. A la par, los representantes de San Diego se aliaron con Edge en algunos combates para procurar el feudo de The Rated-R Superstar con Roman Reigns, dueño del Campeonato Universal y primo de sus retadores.

Rey y Dominik Mysterio en su etapa como Campeones de Parejas de SmackDown. (Foto: WWE)

El oro permaneció por 63 días bajo la potestad de los Mysterio, pues fueron destronados por los samoanos el 18 de julio, durante el KickOff de Money in the Bank 2021. A partir de entonces, se acompañaron por John Cena, el nuevo rival de The Head of The Hable de cara a SummerSlam 2021, para mantener la pugna con The Bloodline.

Ambos buscaron recuperar las preseas en la función celebrada el pasado 21 de agosto, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada; sin embargo, fracasaron en el intento. A raíz de ello, El Amo del 619 instó a su heredero a continuar su carrera en solitario, aunque este cayó consecutivamente ante Sami Zayn. La serie de desacuerdos habrían de desembocar en un eventual quebranto entre los dos.

Escobar y Mendoza, del Legado del Fantasma, activos de NXT

Santos Escobar, anteriormente conocido en el pancracio como El Hijo del Fantasma, es uno de los talentos habituales de NXT. Aunque dejó el Campeonato Crucero en manos de Kushida, su reinado le devolvió relevancia al cetro en los carteles principales de la marca dorada. Asimismo, la creación de El Legado del Fantasma ha enfocado los reflectores en su compatriota Raúl Mendoza y en el estadounidense Joaquin Wilde.

La formación original del Legado del Fantasma: Joaquin Wilde, Santos Escobar y Raul Mendoza. (Foto: WWE)

Desde NXT TakeOver: In Your House 2021, Escobar reforzó su deseo por hacerse del Campeonato Norteamericano, aunque no logró acabar con el entonces monarca Bronson Reed. Mientras que Mendoza y Wilde tampoco pudieron arrebatarle los cinturones a Nash Carter y Wes Lee de MSK; tras ello, salieron de la escena de los Campeonatos de Parejas de NXT.

El objetivo no ha cambiado para el líder de la facción: anhela acabar con el reinado de Isaiah “Swerve” Scott y con la agrupación Hit Row, integrada por Top Dolla, Ashante “Thee” Adonis y la luchadora B-Fab. Tal es así que incorporó a su conjunto a la puertorriqueña Elektra Lopez, en aras de equiparar la balanza numérica de miembros.

Garza, Carrillo y Metalik, elementos ocasionales en la programación de RAW

Los regiomontanos Angel Garza y Humberto Carrillo, así como el jalisciense Gran Metalik, son gladiadores de la plantilla de RAW. No obstante, no se han desenvuelto con recurrencia en el show de los lunes por la noche. Garza es ex Campeón Crucero y 24/7 de la compañía; a menudo, WWE lo ha colocado en el programa Main Event.

Angel Garza durante un mano a mano con Drew Gulak. (Foto: WWE)

Por otra parte, su primo Humberto Carrillo estuvo involucrado en el reinado de Sheamus como Campeón de los Estados Unidos, pero el irlandés retuvo su cetro ante el mexicano previo a perderlo con Damian Priest. El exportador del personaje Último Ninja es situado en torno a la persecución del Campeonato 24/7, relativo al bloque bajo del roster de WWE.

De igual forma, Metalik conquistó la presea 24/7 en una ocasión. A diferencia de los casos anteriores, forma el equipo Lucha House Party con el boricua Lince Dorado. Estuvo presente en la emisión del Monday Night del 6 de septiembre en Miami, Florida, dentro de la clasificatoria para determinar a los contendientes a los Campeonatos de Parejas de RAW que ostentan Randy Orton y Riddle; mas su dupla fue eliminada por Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day.

Jennifer Cantú, la futura adición a la división femenina

El 23 de abril de 2021, la World Wrestling Entertainment firmó a la campeona mundial de halterofilia Jennifer Cantú, de 23 años. Desde la edad de diez, la atleta de Monterrey, Nuevo León incursionó en la disciplina del levantamiento de pesas. Además, mantiene latente su pasión por la lucha libre profesional, pues su padre es el gladiador mejor conocido como Bronco.

Jennifer Cantú entrenó con Tony Salazar, uno de los maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre. (Foto: @jennifercantu_wwe/ Instagram)

Cantú es la primera deportista mexicana en pertenecer a la WWE. Luego de su incorporación a la empresa de la familia McMahon, fue enviada al Perfomance Center de Orlando, Florida, donde trabajará en sus habilidades sobre el cuadrilátero antes de efectuar su debut en NXT. Hasta el momento, ha fungido como entrevistadora para WWE en Español.

