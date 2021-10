La respuesta a Marcelo Gallardo por Julián Álvarez y qué le gustaría imitar del Maestro Tabárez: 11 frases de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Uruguay

El entrenador Lionel Scaloni piensa en el duelo ante Uruguay (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La igualdad 0 a 0 ante Paraguay en Asunción es cosa del pasado. En la selección argentina comenzaron a dar vuelta la página para poner su mente en el duro duelo que deberá afrontar mañana, desde las 20.30, ante Uruguay en el Monumental.

La Albiceleste, con 19 unidades, se ubica en la segunda colocación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el conjunto nacional no puede relajarse, ya que a sólo tres puntos se ubican los Charrúas (su próximo contrincante) y Ecuador.

Lionel Scaloni, en la antesala a la última práctica previa al choque ante los de Oscar Washington Tabárez, analizó el presente del equipo y se refirió al estado físico de algunas de sus principales figuras. En el duelo ante la Albirroja Marcos Acuña fue reemplazado por Nicolás Tagliafico producto de una molestia muscular y el delantero Lautaro Martínez no pudo ser de la partida por una sobrecarga que arrastraba del último duelo con el Inter de Italia (en su lugar ingresó su compañero de equipo Joaquín Correa). El DT no confirmó a presencia de ninguno de los dos y explicó que serán evaluados en el entrenamiento de este sábado por la tarde. De todos modos, aclaró: “Juegue quien juegue estamos tranquilos porque el rendimiento del equipo fue satisfactorio”.

Respecto de la polémica por el pedido público que hizo Marcelo Gallardo por Julián Álvarez para que pudiera quedarse con el Millonario a jugar contra Banfield, el entrenador del elenco albiceleste señaló: “Con el cuerpo técnico de River tenemos máxima comunicación, desde que asumimos siempre tuvimos comunicación directa. En el caso de Julián es imposible que lo podamos ceder. Él está con toda la cabeza pensando en la Selección. Para él es una situación difícil porque su equipo está peleando el campeonato. La decisión es para que pueda aportarnos lo máximo que pueda, de titular, entrando o aún cuando no está”.

Y, consultado sobre su visión del ciclo de Oscar Tabárez al frente de la selección de Uruguay, Scaloni se mostró muy elogioso del DT Charrúa: “Yo quisiera quedarme acá por 15 años. No solo a nivel de resultados, sino de comportamiento, de sentido de pertenencia. Tienen una manera de ser, de sentir, de jugar con la camiseta de Uruguay que creemos que es la línea a seguir. Ojalá se pueda hacer en Argentina y que un entrenador pueda estar todos esos años. Sabemos lo que es el Maestro, que en base a quien comande esos 15 años se magnifique todo. No solo es un gran DT, es una persona admirable, un ejemplo a seguir y eso es positivo”.

Cabe destacar que este juego ante Uruguay llega luego de que varios futbolistas del plantel argentino reciban buenas noticias. El arquero Dibu Martínez fue uno de los 10 seleccionado por la revista France Football para quedarse con el Trofeo Lev Yashin (competirá contra Gianluigi Donnarumma, Ederson, Kasper Schmeichel, Edouard Mendy, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Samir Handanovic). Además, Lionel Messi y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos a quedarse con el ansiado Balón de Oro.

Argentina se prepara para el clásico del Río de la Plata ante Uruguay (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

LAS MEJORES FRASES DE SCALONI EN LA PREVIA AL CLÁSICO CON URUGUAY

- “Argentina es un rival que todo el mundo le juega, es una selección importante, al ganar la Copa América esto se incrementa. Todos los partidos que juguemos serán como el de Paraguay, que fue muy difícil. Esperemos que mañana sea parecido”.

- “Nosotros jugamos siempre de la misma manera, no solo pensando en atacar, sino pensando que los rivales tienen sus cosas buenas. Uruguay tienen virtudes en ofensiva y tomaremos recaudos, pero no por eso jugaremos de otra manera”.

- “Nosotros creemos que un delantero para estar con nosotros tiene que generar movilidad y trabajar bastante cuando no tiene la pelota. Todos los que tenemos lo hacen. Lucas (Alario) ha jugado con nosotros de segunda punta, lo hizo muy bien y tiene condiciones, tanto por derecha o por izquierda. Con sus matices, son todos jugadores de mucha movilidad, que saben asociarse y es lo que buscamos. Es lo que seguramente mañana saquemos a la cancha”.

- “Guido Rodríguez y Leandro Paredes han jugado juntos y lo han hecho bien. Guido es un jugador de plena garantía que está a disposición para jugar y puede aportar muchas cosas. Ante Paraguay entró con un partido cortado y con ellos apostando a la pelota parada, por lo que su ingreso nos dio fuerza en esa zona del medio de la cancha. Pueden jugar juntos sin ningún problema, dependerá de lo que queramos plantear mañana”.

- “Sobre el partido con Brasil esperamos que se pueda tomar una decisión cuando antes, las fechas van pasando y no veo tiempo material para que ese partido lo puedan poner en alguna ventana. No sé cómo van a hacer. Espero una resolución cuando antes porque tenemos que jugar la vuelta y no sabemos qué va a pasar con la ida. Nosotros no somos los culpables, somos los damnificados”.

- “Tenemos garantías plenas en la posición de lateral derechos, incluso está Juan (Foyth) que nos puede dar otra cosa que Gonzalo (Montiel) y Nahuel (Molina). Foyth está con continuidad, tiene una manera de jugar diferente y podría jugar mañana. Pero estoy contento con el partido de Nahuel, que va creciendo, se va acoplando a estar en la selección argentina con su juventud. Estamos contentos con Gonzalo que es un jugador bastante consolidado en nuestra base y mañana decidiremos quién juega”.

- “Sería bueno enfrentarnos (a una selección europea), pero lamentablemente ahora no se puede y hay que seguir con lo que estamos”.

- “Uruguay históricamente es un rival difícil para Argentina y viceversa. Yo admiro su manera de entender el fútbol, de afrontar las Eliminatorias y los Mundiales, tengo amigos y ex compañeros a los cuales aprecio mucho. Somos bastante parecidos y creo que ahí radica la fuerza de estas selecciones”.

- “El planteo de mañana no cambia de lo que venimos haciendo porque lo venimos haciendo bien, hay que potenciar y corregir algunas cosas. Si un jugador no está disponible, hay que cambiarlo con otro que pueda hacerlo igual o mejor, con matices en la posición, pero la idea de juego es la misma”.

- “Uruguay es un equipo con toda las letras, todos tiran para el mismo lado más allá de los nombres. Tiene una mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia que aportan lo suyo. Tiene un centro de campo muy dinámico con gente en los mejores clubes del mundo y delanteros de primer nivel. Es una selección de las mejores del mundo. Donde va, compite. Va a ser un partido dificilísimo y durísimo, como todos los de Eliminatorias, con el agregado de que creo que es una de las selecciones más potentes del mundo”.

- “Las sensaciones son buenas, pero las sensaciones no dan puntos. Igual creo que es mejor empatar como lo hicimos ante Paraguay que en otras circunstancias. Eso nos deja tranquilos. Los primeros 30 a 35 fueron de los mejores desde que estamos acá, después ellos tomaron iniciativa, nosotros volvimos a retomarla… El balance es más que positivo, más allá de que nos hubiera gustado ganar. A veces sacás cosas positivas incluso cuando empatás o con un resultado negativo. Estamos tranquilos porque la línea a seguir es esta. Mañana es diferente: jugamos de local, con una selección que sabe a lo que juega. Por eso quedarnos solo con lo de Paraguay no sería bueno, tenemos que insistir en lo que se hizo bien”.

SEGUIR LEYENDO: